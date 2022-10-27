Путин заявил, что для России «нет никакого смысла» в ядерном ударе

Путин: России не нужен ядерный удар, в этом нет смысла — ни военного, ни политического

Цель «возни вокруг возможного применения ядерного оружия» — убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» ей, заявил Путин. Но для Москвы ядерный удар не имеет смысла, отметил президент

Video

России не нужен ядерный удар, в нем нет никакого смысла — ни политического, ни военного, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию вел РБК.

Президент отметил, что Россия неслучайно обнародовала данные спецслужб о возможной подготовке Украиной провокации с «грязной бомбой».

«Загрузили в «Точку-У» или куда-нибудь в другой [контейнер], подорвали где-нибудь это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — заявил Путин.

По его словам, цель «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия» — убедить союзников России и нейтральные страны в том, что нужно «всем вместе противостоять» Москве. «Сказать им: «Смотрите, кого вы там поддерживаете, какая Россия страшная страна. Не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать, не надо им ничего продавать». На самом деле это примитивная цель», — отметил Путин.

Президент также рассказал, что это он дал указание министру обороны Сергею Шойгу переговорить с зарубежными коллегами и предупредить их об опасениях России насчет возможной провокации с «грязной бомбой». По словам Путина, российские власти поддерживают визит экспертов Международного агентства по атомной энергии на Украину и считают, что инспекцию нужно провести «быстрее и шире», поскольку «киевские власти делают все, чтобы замести следы этой подготовки».

Возвращаясь к вопросу обвинений в адрес России в намерении применить ядерное оружие, президент напомнил, что единственная страна, которая использовала такое оружие против неядерного государства, — это США: дважды в отношении Японии, и там «военной целесообразности не было никакой».

Что касается России, то у нее есть военная доктрина, подчеркнул Путин. В этом документе написано, в каких случаях и по какому поводу страна считает возможным использовать ядерное оружие, и речь в данной доктрине идет о защите суверенитета и территориальной целостности России, а также о безопасности ее народа, сказал он.

О том, что Россия может использовать для своей защиты все средства, Путин заявил 21 сентября, в день объявления частичной мобилизации. Тогда он отметил, что западные страны подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России и уже начали использовать «ядерный шантаж». После этого в российском МИДе уточнили, что речь шла именно о российской доктрине и Москва никому ядерным оружием не угрожает.

23 октября российские власти заявили, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой» — радиологическим оружием, представляющим собой контейнер с радиоактивным веществом и взрывчаткой, при взрыве которого территория подвергнется радиоактивному заражению. Киев эти обвинения отверг и пригласил в страну инспекторов МАГАТЭ. Не согласились с заявлениями России и западные страны. Их позицию в Кремле назвали несерьезной, отметив, что угроза «налицо».