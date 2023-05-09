Подоляк призвал не сравнивать контрнаступление ВСУ с битвой за Средиземье

Советник главы офиса Владимира Зеленского заявил, что контрнаступление нельзя сравнивать с голливудским фильмом, в котором одна битва может решить дальнейший исход событий

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Будущее контрнаступление украинских военных не стоит рассматривать как единственное сражение, которое определит дальнейший ход боевых действий, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Сейчас обсуждение того, чем обернется контрнаступление для Москвы и Киева «выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большая битва за Средиземье и одна битва за Гондор все решит», отметил Подоляк (цитата по NV.ua). «Так не бывает», — сказал он.

Средиземье — вымышленный континент, в котором происходят события книг «Хоббит» и «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина, а также фильмов по этим произведениям. Гондор — южное королевство в Средиземье.

По словам Подоляка, контрнаступление — не вопрос недели или месяца, а «вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным». Это не одна битва, а ряд мер, учитывая интенсивность и масштаб конфликта, а также усилия, которые вкладывает Россия, заявил советник.

Подоляк ранее говорил, что операция пройдет не в один день, она будет включать в себя «основное контрнаступление и каскад из десятков и сотен других действий». Не считать контрнаступление «последней битвой» призывал и глава МИД Дмитрий Кулеба. Что касается сроков контранступления, в конце апреля глава Минобороны Алексей Резников говорил, что украинские войска «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» к нему готовы.

Замглавы российского МИДа Михаил Галузин предупредил Киев и Запад о «неминуемо печальных последствиях» наступления, которое «приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта». При этом дипломат заявил, что российская сторона готова «к любому развитию событий». В Кремле отмечали, что тщательно отслеживают информацию о контрнаступлении Украины и Минобороны учитывает ее при планировании военных действий.