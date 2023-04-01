В Пентагоне усомнились в способности Киева вернуть территории в этом году

Цель Киева вернуть под свой контроль все территории — это не невозможная, но очень сложная задача, считает генерал Марк Милли. Госсекретарь Энтони Блинкен допускал, что Украина попробует вернуть утраченные регионы «иным путем»

Марк Милли (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Украинские военные вряд ли смогут в 2023 году вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории, сказал в интервью Defence One генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

«Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем в этом году», — сказал он.

Милли напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский не раз заявлял о намерении выйти на границы 1991 года (в этих границах в состав Украины входили Донбасс и Крым). Крым вошел в состав России после референдума 2014 года, а ДНР и ЛНР, так же как и Запорожская и Херсонская области — по итогам голосования, состоявшегося в сентябре 2022-го. Украина и большинство других стран считают референдумы незаконными; Россия подчеркивает, что вопрос принадлежности этих территорий для нее решен. Президент Владимир Путин заявлял, что Россия «не предаст» выбор жителей этих регионов, они стали россиянами навсегда.

По словам Милли, возвращение контроля над утраченными территориями — это «очень, очень сложная военная задача». «Я не говорю, что это невозможно сделать. Я говорю, что это очень сложная задача. Но это их [Украины] цель. Они, безусловно, имеют на это право, это их страна», — заявил генерал.

24 марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что для Вашингтона важна территориальная целостность Украины и в Киеве самостоятельно определяют свои действия, но для возвращения утраченных территорий могут быть избраны не военные, а «иные способы». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией»; Зеленский говорил, что страна готовится к этому «морально» и «технически», на что глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что украинским властям «не видать полуострова, как своих ушей».