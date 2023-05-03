Зеленский: ВСУ скоро пойдут в наступление, после чего мы надеемся получить самолеты

Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления

Украинские власти неоднократно просили западные страны передать им современные истребители. Зеленский выразил надежду, что после предстоящего контрнаступления Запад ускорит решение по передаче самолетов

Владимир Зеленский и Саули Ниинистё (Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters)

Украинские войска скоро пойдут в наступление, после чего Киев рассчитывает получить самолеты западного образца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё

«Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал он.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление. Россия внимательно отслеживает все заявления украинских военных и учитывает их в планировании военной операции, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В январе США, Великобритания и Германия объявили о решении передать Украине танки западного образца. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Зеленский после этого сообщил, что Киев также намерен получить западные истребители.

По данным Politico, передачу самолетов поддерживают страны Прибалтики. Польша считает, что принять такое решение на Западе будет нелегко. Против передачи боевой авиации Украине выступают Германия и США. Министр обороны Британии Бен Уоллес говорил в феврале, что консенсус западных стран состоит в том, что передача истребителей Украине возможна только после окончания боевых действий.

30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах о возможных поставках Украине истребителей F-16 есть прогресс, однако решающее слово принадлежит США. В том же месяце министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных специалистов, в том числе пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине современных истребителей Кремль назвал ростом вовлеченности стран Запада в конфликт.