Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 16:22
Суд ограничил свободу журналисту из команды Собчак за надпись про Путина Общество, 16:47
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 16:43
ЕС создаст механизм санкций в отношении обвиняемых в коррупции Политика, 16:34
Майкл Дуглас получит почетную Золотую пальмовую ветвь Life, 16:34
ПСБ и НИФИ Минфина России подписали соглашение Пресс-релиз, 16:33
Семинары, выставки, статьи: как продавать в наукоемком бизнесе Pro, 16:31
Как создать мобильный и интернет-банк для бизнеса нового поколения Тренды, 16:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кудерметова не пустила первую ракетку США в полуфинал турнира в Мадриде Спорт, 16:29
Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления Политика, 16:21
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
Акции АФК «Система» выросли после сообщения о планах выплатить дивиденды Инвестиции, 16:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:14
Махачев назвал вероятную дату следующего боя в UFC Спорт, 16:14
Жена Шведа описала состояние баскетболиста словами «лежит и не двигается» Спорт, 16:07
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления

Зеленский: ВСУ скоро пойдут в наступление, после чего мы надеемся получить самолеты
Украинские власти неоднократно просили западные страны передать им современные истребители. Зеленский выразил надежду, что после предстоящего контрнаступления Запад ускорит решение по передаче самолетов
Владимир Зеленский и Саули Ниинистё
Владимир Зеленский и Саули Ниинистё (Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters)

Украинские войска скоро пойдут в наступление, после чего Киев рассчитывает получить самолеты западного образца, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё

«Почему я уверен, что у нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия, после них, уверен, нам дадут самолеты, хотелось бы, чтобы наоборот было, но есть как есть», — сказал он.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы начать контрнаступление.

Россия внимательно отслеживает все заявления украинских военных и учитывает их в планировании военной операции, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В январе США, Великобритания и Германия объявили о решении передать Украине танки западного образца. Речь идет об американских M1 Abrams, немецких Leopard 2 и британских Challenger 2. Зеленский после этого сообщил, что Киев также намерен получить западные истребители.

По данным Politico, передачу самолетов поддерживают страны Прибалтики. Польша считает, что принять такое решение на Западе будет нелегко. Против передачи боевой авиации Украине выступают Германия и США. Министр обороны Британии Бен Уоллес говорил в феврале, что консенсус западных стран состоит в том, что передача истребителей Украине возможна только после окончания боевых действий.

30 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в переговорах о возможных поставках Украине истребителей F-16 есть прогресс, однако решающее слово принадлежит США. В том же месяце министр обороны Украины Алексей Резников пригласил в страну иностранных специалистов, в том числе пилотов, имеющих опыт управления истребителями F-16.

Читайте на РБК Pro
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине современных истребителей Кремль назвал ростом вовлеченности стран Запада в конфликт.

Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления
Зеленский заявил, что ВСУ получат самолеты после начала контрнаступления

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский самолет наступление истребители поставки оружия Военная операция на Украине
Материалы по теме
Кулеба сообщил о прогрессе в переговорах об истребителях F-16
Политика
Зеленский пообещал начать наступление без западных истребителей
Политика
Минобороны России сообщило о трех сбитых самолетах Украины за сутки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter