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Кулеба призвал не считать контрнаступление последней битвой Украины

Глава МИД Украины Кулеба: контрнаступление — это не последняя битва
Министр иностранных дел Украины объявил, что последним ее сражением будет то, которое приведет «к полному освобождению украинских территорий», а предполагаемое контрнаступление к таковым не относится
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Vincenzo Livieri / Ansa / Global Look Press)

Нынешнее контрнаступление ВСУ не будет последней битвой, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «РБК-Украина».

«Последняя битва — это та битва, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Но этот вывод можно будет сделать только в конце битвы, а не в начале. А те, кто делает вывод, является ли это решающим сражением, в самом начале искажают картину наших усилий», — сказал он.

Днем 28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вооруженные силы страны «в глобальном смысле, в высоком процентном режиме» готовы перейти в контрнаступление: «Как только будет воля Божья, погода и решение командиров — мы это сделаем».

Газета The New York Times со ссылкой на утекшие в Сеть документы Пентагона писала, что Украина к концу апреля рассчитывает с помощью специалистов НАТО подготовить 12 боевых бригад, каждая из которых будет состоять из 4 тыс. солдат. Издание предположило, что сроки указывают на возможные даты украинского контрнаступления. Газета со ссылкой на американских чиновников предположила, что активизировать боевые действия планируется в мае.

В Кремле отметили, что российские военные тщательно отслеживают всю информацию, относящуюся к подготовке контрнаступления, и учитывают эти данные при планировании продолжения спецоперации.

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал «шизофренической логикой» Запада теорию, что нужно сначала обеспечить Украине «успешное контрнаступление», а затем попросить ее начать мирные переговоры.

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