Песков заявил о невозможности представить возвращение Крыма Украине

Представить себе возвращение Крыма Украине невозможно, заявил Дмитрий Песков, подчеркнув, что полуостров — часть России. Ранее президент США Джо Байден допустил такой вариант развития событий

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Невозможно представить возвращение Крыма Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США Джо Байдена, передает корреспондент РБК.

«Нет, [в России] не могут [такое представить]. Это неотъемлемая часть Российской Федерации», — ответил на это Песков.

Байден допустил, что Крым может вернуться под контроль Украины, в интервью телеканалу ABC. По его словам, Киев сам определяет, будет ли устанавливать контроль над полуостровом и другими утраченными территориями. «Я могу представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период. Не все сразу», — добавил Байден.

На вопрос о том, какой исход конфликта Москвы и Киева США будут считать победным, Байден ответил: «Это зависит от того, что решат украинцы».

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014-го, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — после референдумов в сентябре 2022 года. Большинство стран не признают результатов этих референдумов.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не существует и не может существовать». Он также исключал обсуждение статуса других четырех регионов. Власти Украины неоднократно заявляли о цели вернуться к границам 1991 года, когда в состав Украины входили Донбасс и Крым.

24 февраля, в годовщину начала спецоперации России на Украине, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к возвращению Крыма «морально и технически». «Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально, мы готовимся технически: оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления — разной категории и разного характера», — сказал президент Украины. Отвечая на вопрос о возможных сроках этих шагов, Зеленский заявил: «Все зависит от нас». Власти России обещали ответ на удар по полуострову «любым оружием».

В начале февраля источники Politico сообщили, что Минобороны США сомневаются в возможностях Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть полуостров станет «красной линией» для Москвы. Он сказал, что США не подталкивают Украину к занятию Крыма, решение принимает только Киев. В то же время, по словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по распложенным на полуострове военным объектам.

По мнению Дмитрия Пескова, высказывания Нуланд подчеркивают роль США как «главного провокатора международной напряженности». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что, если Украина атакует российские объекты в Крыму, со стороны Москвы возможны «только удары возмездия». По его словам, в зависимости от угроз Россия готова применять все виды оружия. Ранее президент России Владимир Путин также говорил, что территория страны будет защищена «всеми имеющимися силами и средствами».