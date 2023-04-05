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Военная операция на Украине ,  
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Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму

Офис Зеленского: переговоры по Крыму возможны при достижении ВСУ границ полуострова
Киев готов «открыть дипломатическую страницу» для диалога с Москвой по Крыму, если ВСУ выйдут к границам полуострова, но не исключает и военные попытки, сказали в офисе президента. В Кремле называли вопрос Крыма закрытым
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Украина готова обсудить с Россией статус Крыма, если украинские войска выйдут к административным границам полуострова, заявил в интервью Financial Times заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал он.

Сибига подчеркнул, что Киев при этом не исключает и военное решение вопроса территориальной принадлежности Крыма. По его словам, участившееся в последнее время обсуждение Крыма со стороны президента Владимира Зеленского и его приближенных связано с планирующимся наступлением ВСУ.

Россия присоединила Крым девять лет назад — весной 2014 года по результатам референдума. Итоги голосования на Украине, в США, Китае и большинстве других странах мира не признали.

Президент Владимир Путин называл вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым.

Зеленский еще прошлым летом говорил о готовности вернуть Крым «любыми средствами», а начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией». Советник главы офиса Михаил Подоляк прогнозировал, что ВСУ вернут Крым в течение семи месяцев, после чего займутся «закрытием всего, что касается российского культурного пространства».

В Кремле подчеркивали, что полуостров — неотъемлемая часть России, а возвращение его Украине представить невозможно. Путин в 2014 году назвал Крым сакральным местом для России, а в 2022-м пообещал защищать территорию страны «всеми имеющимися средствами». Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил, что если ВСУ попробуют атаковать Крым, то «запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина».

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Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму
Украина назвала условие для переговоров с Россией по Крыму

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крым Украина наступление контрнаступление

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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