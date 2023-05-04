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МИД предупредил о «неминуемо печальных последствиях» наступления Украины

Замглавы МИД Галузин: контрнаступление Украины приведет к неминуемо печальным последствиям
Российская армия готова к наступлению со стороны Украины, оно приведет к печальным последствиям, заявил замглавы МИД России Галузин. Киев не раз говорил о планах пойти в наступление, 3 мая Пригожин сообщил, что оно уже началось
Замглавы МИД Михаил Галузин
Замглавы МИД Михаил Галузин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Украинское контрнаступление приведет к печальным последствиям: кровопролитию и эскалации, заявил в интервью «Известиям» замглавы российского МИДа Михаил Галузин.

«Бездумное и абсолютно безответственное накачивание Киева современными западными вооружениями и поощрение его задумок о контрнаступлении приведет лишь к кровопролитию и дальнейшей эскалации конфликта. Хотелось бы предупредить киевский режим и его западных спонсоров насчет неминуемо печальных последствий того, что они замышляют», — сказал он.

Дипломат выразил уверенность, что российская армия подготовлена «к любому развитию событий и никаких дивидендов ни Киев, ни Запад от этого не получат».

Галузин подчеркнул, что США «напрямую вовлечены в конфликт» и являются его «непосредственным участником» на стороне Киева. Замминистра считает, что ни Западу, ни Украине мир не нужен, иначе бы они еще в 2021 году согласились на заключение договора о гарантиях безопасности по предложению Москвы.

1 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что подготовка к контрнаступлению находится «на финишной прямой», решение о его начале примут командование и генштаб.

3 мая с российской стороны прозвучало несколько заявлений о том, что украинское контрнаступление уже началось. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об этом дважды за день. Он отметил, что у ВСУ «люди <...> и снаряды — в безлимите». Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов сообщил о переходе украинских сил в наступление южнее города Орехова после массированной артподготовки.

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Российская сторона не раз отмечала, что вооруженные силы готовы к наступлению со стороны украинских военных. Например, глава Крыма Сергей Аксенов говорил, что в регионе выстроена глубокоэшелонированная оборона, достаточно сил и наступательные действия Киева не станут «катастрофой».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
контрнаступление МИД Украина
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