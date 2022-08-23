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Зеленский пообещал вернуть Крым «любыми средствами»

Президент Украины подчеркнул, что для этого Киеву не нужны будут консультации с другими странами. Власти России неоднократно говорили, что вопрос принадлежности полуострова закрыт
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: DPA / ТАСС)

Украина вернет Крым «любыми средствами, которые сочтет правильными», заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-саммита «Крымская платформа».

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал Зеленский (цитата по «Страна.ua»).

Премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на саммите, также сообщил, что Киев готов «провести демилитаризацию» Крыма, передает «Укринформ». Он пояснил, что с территории полуострова ведутся обстрелы украинской территории, что делает российскую военную инфраструктуру там «легитимной военной целью».

«Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма...» — добавил премьер.

На прошлой неделе советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупреждал, что в случае ударов Украины по территории полуострова сработает эффект бумеранга. В этом случае, пообещал он, для Киева наступят «непоправимые последствия».

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Фото:DPA / ТАСС

Зеленский в свою очередь сообщил, что у Киева уже есть стратегия восстановления полуострова, которую власти намерены реализовать после его перехода в состав Украины, пишет «Укринформ». По этой причине к работе «Крымской платформы» добавляются два направления: экономическое и законодательное, добавил он.

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Позже Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма. По его словам, цель Киева — превратить полуостров в «цветущий сад».

Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности Крыма после референдума 2014 года не подлежит обсуждению. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — утверждал в 2016 году президент Владимир Путин. Замглавы МИДа Андрей Руденко в 2019 году заявлял, что Россия не будет обсуждать вопрос принадлежности Крыма ни на каких площадках.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
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