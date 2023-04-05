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Военная операция на Украине ,  
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Подоляк заявил о желании Украины вернуть Крым за 5–7 месяцев

Подоляк: за пять-семь месяцев Украина вернет Крым и снесет мост
Подоляк отметил, что занятие Крыма может продлиться от пяти до семи месяцев. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Украина сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское. Об этом в интервью «Радио Свободе» (признано СМИ-иноагентом) заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало — шесть, или пять, или семь месяцев, — мы будем находиться в Крыму», — заявил он.

На вопрос о том, что будут делать украинские власти после, Подоляк заявил, что одной из целей будет «искоренение всего российского». «Мы должны там полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство, или глобальное культурное пространство», — считает политик.

Крым вошел в состав России девять лет назад. Тогда там прошел референдум, по итогам которого более 95% пришедших на участки проголосовали за вхождение региона и города Севастополя в состав России. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией и не признают результатов голосования. Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

Украинский президент Владимир Зеленский еще летом 2022 года говорил, что страна готова возвращать Крым «любыми средствами». Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускал, что это произойдет «комбинированным путем — военной силой и дипломатией».

В начале февраля источники Politico сообщили, что Минобороны США сомневается в возможностях Киева в ближайшее время успешно атаковать Крым, так как победу ВСУ нельзя гарантировать при подобном развитии событий. По данным газеты, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что попытка Украины вернуть полуостров станет «красной линией» для Москвы. Тем не менее уже 24 февраля, в годовщину начала военных действий, Зеленский заявил, что Киев готовится к наступлению на Крым «морально и технически».

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В ответ на это глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что президенту Украины «не видать полуострова, как своих ушей». Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев говорил, что возможное наступление Украины на Крым, «очевидно», станет основанием для применения всех средств защиты, включая «предусмотренные основами доктрины ядерного сдерживания». «Попытка отколоть часть государства означает, что это посягательство на существование самого государства», — отмечал политик.

Последняя версия ядерной доктрины была утверждена летом 2020 года. В ней перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них — агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

Подоляк заявил о желании Украины вернуть Крым за 5–7 месяцев
Подоляк заявил о желании Украины вернуть Крым за 5–7 месяцев

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Крым Михаил Подоляк Военная операция на Украине Владимир Зеленский русский язык «Крымский мост»
Пространство выбора
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