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В Крыму и Севастополе отразили атаку более 10 беспилотников

Развожаев: ВСУ направили более 10 беспилотников на Крым и Севастополь, атака отражена
Один дрон потерял управление и упал в лесополосе, второй был сбит над морем близ мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола, сообщил губернатор Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы ночью отбили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Один дрон потерял управление и упал в лесополосе в районе 5 км, его обломки найдены, сказал Развожаев. Второй БПЛА был сбит над морем близ мыса Херсонес, третий — над морем со стороны Северного мола.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более 10 беспилотников», — написал он.

По его словам, никакие объекты в городе в результате атаки не пострадали.

В прошлый раз Севастополь атаковало несколько беспилотников в ночь на 29 апреля. Два из них нанесли удар по нефтебазе в Казачьей бухте, сообщал сначала Развожаев. Потом он уточнил, что долетел только один дрон, второй был сбит. В результате атаки загорелись четыре цистерны, огнем было охвачено 1 тыс. кв. м. Телеграм-каналы SHOT и Baza писали, что всего город атаковали шесть беспилотников. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк назвала удар по нефтебазе в Казачьей бухте «одним из элементов подготовки» к контрнаступлению украинских военных.

1 мая губернатор говорил, что силы ПВО сбили один дрон «при попытке подлета к Севастопольской бухте», второй — над территорией Республики Крым. 4 мая был поражен БПЛА близ аэродрома Бельбек в Севастополе.

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Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система ПВО сбила над полуостровом баллистическую ракету, запущенную украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2». Позднее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что были сбиты две ракеты.

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Елена Чернышова
Михаил Развожаев Севастополь атака беспилотники
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