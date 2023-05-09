Вучич рассказал о требованиях Западом санкций вместо «добрый день»
Тема присоединения Сербии к международным санкциям против России является главной для посещающих республику западных чиновников, они постоянно требуют от Белграда ограничительных мер, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире HappyTV.
«Первое [их] обязательство — это вместо «Добрый день» или «Добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России]. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).
Президент отметил, что уже привык к давлению и ультиматумам, но напомнил: «Вот уже 9 мая, а мы до сих пор не ввели санкции против России».
Вучич не раз публично выражал сомнение, что Сербия продолжительное время сможет не вводить санкции против России. Президент говорил, что Сербия из-за своей позиции по этому лишилась союзников и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине. Он при этом подчеркивал, что не считает Сербию чем-то обязанной России.
Сербский президент из-за этого сталкивается с критикой и внутри страны. Глава Минэкономики республики Раде Баста в этом марте указал на огромную цену для Сербии, которая та платит за неисполнение санкций против России. «Конфликт не видит конца, и разум, кажется, иссяк. В конфликте великих всегда страдают маленькие государства», — отметил министр.
В Кремле говорили, что ценят позицию Сербии.
Сербский премьер Ана Брнабич выражала солидарность с украинским народом, а также осуждала «любое применение силы, противоречащее международному праву». Согласно Reuters, в утечке секретных документов Пентагона США говорилось о согласии Белграда направить вооружение для Киева. Власти Сербии подчеркнули, что республика оружие не отправляла, но оно может оказаться у ВСУ не по ее воле.