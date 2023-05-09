Вучич рассказал о требованиях Западом санкций вместо «добрый день»

Западные чиновники при встрече с президентом Сербии начинают беседу с объяснения, какой он «кретин, что не ввел санкции», рассказал сам глава государства. Он прежде предупреждал, что долго Белград сопротивляться давлению не сможет

Президент Франции Эмманюэль Макрон, Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Тема присоединения Сербии к международным санкциям против России является главной для посещающих республику западных чиновников, они постоянно требуют от Белграда ограничительных мер, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире HappyTV.

«Первое [их] обязательство — это вместо «Добрый день» или «Добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России]. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что уже привык к давлению и ультиматумам, но напомнил: «Вот уже 9 мая, а мы до сих пор не ввели санкции против России».

Вучич не раз публично выражал сомнение, что Сербия продолжительное время сможет не вводить санкции против России. Президент говорил, что Сербия из-за своей позиции по этому лишилась союзников и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине. Он при этом подчеркивал, что не считает Сербию чем-то обязанной России.

Сербский президент из-за этого сталкивается с критикой и внутри страны. Глава Минэкономики республики Раде Баста в этом марте указал на огромную цену для Сербии, которая та платит за неисполнение санкций против России. «Конфликт не видит конца, и разум, кажется, иссяк. В конфликте великих всегда страдают маленькие государства», — отметил министр.

В Кремле говорили, что ценят позицию Сербии.

Сербский премьер Ана Брнабич выражала солидарность с украинским народом, а также осуждала «любое применение силы, противоречащее международному праву». Согласно Reuters, в утечке секретных документов Пентагона США говорилось о согласии Белграда направить вооружение для Киева. Власти Сербии подчеркнули, что республика оружие не отправляла, но оно может оказаться у ВСУ не по ее воле.

