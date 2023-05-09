Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 6 мая
EUR ЦБ: 84,91 (-2,09) Инвестиции, 05 мая, 16:30 Курс доллара на 6 мая
USD ЦБ: 76,82 (-1,79) Инвестиции, 05 мая, 16:30
ТАСС узнал о седьмом иностранном лидере, который приедет на парад Победы Политика, 03:28
Axios узнал о планах жены Байдена посадить его на диету перед выборами Общество, 02:55
Премьер Румынии решил перенести День Победы с 9 мая из-за действий России Политика, 02:48
Вучич рассказал о требованиях Западом санкций вместо «добрый день» Политика, 02:20
В Берлине двое мужчин подрались у памятника танку Т-34 Общество, 02:11
Зеленский заявил о разработке новой концепции безопасности Политика, 01:46
Журналисты получили Пулитцеровскую премию за материалы о Мариуполе и Буче Политика, 00:58
Ждать ли краха рубля в ближайшие месяцы?
Узнаем мнение ведущих экономистов России на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Гладков сообщил о падении снаряда между двумя домами в Шебекино Политика, 00:53
В Швейцарии завели 29 дел из-за попыток обойти санкции против России Политика, 00:44
Посол заявил об угрозах желавшим посетить Россию 9 мая ветеранам из США Политика, 08 мая, 23:59
США перебросили в Эстонию истребители для «сдерживания агрессии» Политика, 08 мая, 23:58
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 08 мая, 23:30
В Белгороде отменили праздничные мероприятия на 9 мая Политика, 08 мая, 23:29
Гладков заявил об обстреле трех населенных пунктов в Белгородской области Политика, 08 мая, 22:55
Война санкций ,  
0 

Вучич рассказал о требованиях Западом санкций вместо «добрый день»

Президент Сербии Вучич: чиновники Запада постоянно требуют санкций против России
Западные чиновники при встрече с президентом Сербии начинают беседу с объяснения, какой он «кретин, что не ввел санкции», рассказал сам глава государства. Он прежде предупреждал, что долго Белград сопротивляться давлению не сможет
Президент Франции Эмманюэль Макрон, Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон, Вучич, канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Тема присоединения Сербии к международным санкциям против России является главной для посещающих республику западных чиновников, они постоянно требуют от Белграда ограничительных мер, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире HappyTV.

«Первое [их] обязательство — это вместо «Добрый день» или «Добрый вечер» объяснить мне, какой я кретин, что не ввел санкции [против России]. Хорошо, я услышал вас, я понял ваше предложение, я желаю вам всего наилучшего», — сказал Вучич (цитата по ТАСС).

Президент отметил, что уже привык к давлению и ультиматумам, но напомнил: «Вот уже 9 мая, а мы до сих пор не ввели санкции против России».

Вучич не раз публично выражал сомнение, что Сербия продолжительное время сможет не вводить санкции против России. Президент говорил, что Сербия из-за своей позиции по этому лишилась союзников и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине. Он при этом подчеркивал, что не считает Сербию чем-то обязанной России.

Сербский президент из-за этого сталкивается с критикой и внутри страны. Глава Минэкономики республики Раде Баста в этом марте указал на огромную цену для Сербии, которая та платит за неисполнение санкций против России. «Конфликт не видит конца, и разум, кажется, иссяк. В конфликте великих всегда страдают маленькие государства», — отметил министр.

В Кремле говорили, что ценят позицию Сербии.

Читайте на РБК Pro
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Как производитель пива потерял $6 млрд после маркетингового скандала
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
Tinder-сюрприз: почему приложение для знакомств теряет пользователей

Сербский премьер Ана Брнабич выражала солидарность с украинским народом, а также осуждала «любое применение силы, противоречащее международному праву». Согласно Reuters, в утечке секретных документов Пентагона США говорилось о согласии Белграда направить вооружение для Киева. Власти Сербии подчеркнули, что республика оружие не отправляла, но оно может оказаться у ВСУ не по ее воле.
 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Александр Вучич санкции ЕС
Материалы по теме
ЕС создаст механизм санкций для помогающих России стран
Политика
Минюст США проверит Binance на помощь России в обходе санкций
Финансы
В офисе Зеленского назвали санкции ЕС недостаточно быстрыми
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter