Вучич назвал условие для ввода Сербией санкций против России

Белград может ввести санкции в отношении России в случае, если будет угроза существованию Сербии, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала «Прва».

«Пока нет угрозы существования для Сербии и ее граждан, мы будем проводить политику, определенную Советом национальной безопасности. Если что-то изменится, мы открыто обо всем скажем гражданам. Я горжусь тем, что уже 240 дней мы проводим независимую политику, — сказал Вучич (цитата по «Вечерние новости»).

Он отметил, что Сербия ничем не обязана России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году, и помнит, как Россия и Китай защищают целостность Сербии в ООН.

Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции в отношении России после начала военной операции на Украине. В начале октября посол Украины в Белграде Владимир Толкач заявил, что Киеву все труднее понимать доводы Сербии, отказывающейся вводить санкции против России. В ответ на этом Вучич сказал, что не позволит иностранным дипломатам «нагло давить» на Сербию.

По мнению министра внутренних дел Александара Вулина, физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией, а будущее страны — в хороших отношениях с ней. «Никто, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но каждый, кто ненавидел Россию, ненавидел и Сербию», — сказал он.

Несмотря на отказ вводить санкции, Сербия присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине, а также не признала итоги референдумов в Донбассе.