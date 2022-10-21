Вучич назвал условие для ввода Сербией санкций против России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 60,44 (+0,33) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 61,5 (-0,09) Инвестиции, 20 окт, 16:00
Индонезия выразила готовность организовать встречу Путина и Байдена Политика, 05:58
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
Маск назвал «хорошим троллингом» комментарий Медведева об отставке Трасс Политика, 05:25
Как тренируется «Миротворец» Джон Сина. Программа упражнений и питания Спорт, 05:02
Россияне назвали самые дорогие мегаполисы Общество, 05:01
В России подорожали зимние шины. Сравнительная таблица с ценами Авто, 05:00
Вучич назвал условие для ввода Сербией санкций против России Политика, 04:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Сингапур обогнал Россию по объему платежей офшорным юанем Экономика, 04:29
Пользователи iOS не смогут управлять умным домом через «Салют» от «Сбера» Технологии и медиа, 03:51
Совет ЕС достиг соглашения по борьбе с энергетическим кризисом Политика, 03:50
WP узнала о планах Маска урезать штат Twitter почти на 75% Технологии и медиа, 03:16
Орбан сравнил план ЕК ввести потолок цен с покупкой пива за полцены Политика, 02:56
В Белом доме обвинили Иран в участии в конфликте на Украине Политика, 02:16
Рубини предсказал финансовый шок и возвращение «худшего из 1970-х» Экономика, 02:00
Война санкций ,  
0 

Вучич назвал условие для ввода Сербией санкций против России

Вучич назвал угрозу существования Сербии условием для ввода санкций против России

Белград может ввести санкции в отношении России в случае, если будет угроза существованию Сербии, заявил президент республики Александр Вучич в эфире телеканала «Прва».

«Пока нет угрозы существования для Сербии и ее граждан, мы будем проводить политику, определенную Советом национальной безопасности. Если что-то изменится, мы открыто обо всем скажем гражданам. Я горжусь тем, что уже 240 дней мы проводим независимую политику, — сказал Вучич (цитата по «Вечерние новости»).

Он отметил, что Сербия ничем не обязана России, но помнит, что Москва сделала в 2015 году, и помнит, как Россия и Китай защищают целостность Сербии в ООН.

Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции в отношении России после начала военной операции на Украине. В начале октября посол Украины в Белграде Владимир Толкач заявил, что Киеву все труднее понимать доводы Сербии, отказывающейся вводить санкции против России. В ответ на этом Вучич сказал, что не позволит иностранным дипломатам «нагло давить» на Сербию.

По мнению министра внутренних дел Александара Вулина, физическое существование Сербии зависит от дружбы с Россией, а будущее страны — в хороших отношениях с ней. «Никто, кто любил Россию, не ненавидел Сербию, но каждый, кто ненавидел Россию, ненавидел и Сербию», — сказал он.

Несмотря на отказ вводить санкции, Сербия присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине, а также не признала итоги референдумов в Донбассе.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как изменился рынок труда в нефтегазовой отрасли за последний год — цифры
Исследования
Pro
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости Как заработать на жилой недвижимости на падающем рынке
Статьи
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него
Статьи
Pro
Почему США запретили экспорт полупроводников в Китай
Статьи
Pro
Как избежать ошибочных суждений: объясняет Даниэль Канеман и его коллеги
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи

Теги
Александр Вучич Сербия санкции антироссийские санкции
Материалы по теме
Вучич поспорил с оппозицией об отношениях с Россией и напомнил про орден
Политика
Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о ядерном оружии
Политика
Вучич счел вопрос о субъектах Украины в составе России сложным для Сербии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter