Reuters узнал о согласии Сербии поставить оружие Украине

Белград отказался обучать украинских военных, но согласился отправить летальное оружие или уже передал его, а также готов оказать военную помощь в будущем, следует из слитых данных Пентагона

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Сербия согласилась поставить оружие на Украину или уже отправила его, следует из секретного документа Пентагона, который оказался в Сети, сообщает Reuters.

Этот документ, озаглавленный «Европа: ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт», был среди десятков других, оказавшихся в интернете после утечки. В нем в виде диаграммы показаны «оценочные позиции» 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи. Согласно этим данным, Белград отказался обучать украинских военных, но согласился отправить летальное оружие или уже передал его. Из документа также следует, что у Сербии «есть политическая воля» предоставить оружие Украине в будущем, пишет Reuters.

Всего представлены несколько категорий государств: страны, которые обязались обеспечить обучение и летальную помощь; страны, которые уже обеспечили обучение, летальную помощь или и то и другое; страны, обладающие военной способностью и политической волей оказывать в будущем летальную помощь. Австрия и Мальта оказались единственными странами, которые не дали согласия ни по одному из перечисленных пунктов.

Документ имеет гриф «Секретно» и NOFORN, что запрещает его передачу иностранным спецслужбам и военным. Он датирован 2 марта и скреплен печатью канцелярии Объединенного комитета начальников штабов США, указывает Reuters.

Сербия отказалась ввести санкции против России из-за военных действий на Украине. В начале февраля президент страны Александр Вучич называл введение ограничений в отношении Москвы «вопросом политической решимости». Он признал, что не знает, как долго Белград еще выдержит.

В конце февраля в Twitter появились фото документов, которые, как утверждалось, свидетельствовали о поставках сербской компанией Krusik ракет для систем залпового огня на Украину через Стамбул и Братиславу. Речь шла о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Министр обороны Милош Вучевич, в МИДе и самой Krusik отвергли данные об отправке боеприпасов. Москва попросила у Белграда разъяснений.

Вучич позднее пояснил, что речь идет о партии сербских снарядов, оказавшейся в Турции. «Какие бы боеприпасы вы ни экспортировали, они окажутся в Сирии, Мали, где-то, где идет война. <...> Мы должны кормить людей, наша экономика должна процветать. Мы производим оружие, а не каблуки для обуви, так что же нам теперь делать?» — сказал он.