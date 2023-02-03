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Война санкций ,  
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Вучич усомнился в способности «долго выдержать» без санкций против России

Вучич: не знаю, как долго Сербия выдержит без санкций против России
Президент Сербии заявил, что он «не в восторге» от идеи ввести санкции против Москвы, но когда-то это может произойти, так как за отказ применить ограничительные меры Белград платит высокую цену

Президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте, допустил, что Белграду в какой-то момент придется ввести санкции против России из-за боевых действий на Украине, передает Vijesti.

По словам Вучича, он «не в восторге» от такой перспективы, но не знает, «как долго мы [Венгрия] выдержим, если не введем санкции». Сербский лидер считает, что Белград «расплачивается» за отказ применить ограничительные меры, но их введение — «это вопрос политической решимости».

«Если бы вы спросили у некоторых, они сказали бы, что эта цена совсем не маленькая. Но это результат самостоятельного принятия решений», — заявил он (цитата по Mondo.ba), отвечая на призыв замглавы проевропейской «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич ввести санкции.

Сербский лидер сказал также, что из-за поддержки России страна теряет союзников, но пообещал, что республика и далее продолжит придерживаться независимой политики.

Евросоюз неоднократно требовал от Сербии присоединиться к антироссийским санкциям. Вучич подчеркивал, что Белград старается сохранить независимую политику в отношении ограничений, но не может ничего обещать. Белград пойдет на это, если возникнет угроза жизненным интересам страны, говорил он.

Сербский президент заявлял, что республика не считает ограничения эффективными, и отмечал, что в начале 1990-х Беглрад сам находился под санкциями. Весной 2022 года он говорил, что Белград будет сопротивляться введению санкций против Москвы «до тех пор, пока может». В январе Вучич отметил, что страна "выдержала почти год".

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