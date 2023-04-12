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Сербия опровергла поставки оружия Украине

Глава Минобороны Сербии Вучевич опроверг данные Reuters о поставке оружия Украине
В слитых секретных документах США говорилось, что Сербия согласна направить или уже направила оружие на Украину, писал Reuters. Белград подчеркнул, что вооружение не отправлял, но оно может оказаться у Киева не по воле Сербии
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Сербия не продавала вооружение Украине, России и любой другой стране, имеющей отношение к конфликту, соответствующие обвинения Белград уже опровергал более десяти раз. Об этом сербский министр обороны Милош Вучевич заявил «Sputnik Сербия».

«Повторяю, Сербия не посылала оружие Украине, и все, что было опубликовано на эту тему, является ложным предположением», — сказал он.

Министр при этом допустил, что какое-либо вооружение из Сербии может оказаться на Украине, но, по его словам, не по воле Белграда. Такое может произойти, объяснил он, из-за государств, которые не соблюдают двусторонние договоры. Вучевич предположил, что «кто-то» намерился вовлечь Сербию в конфликт России и Украины, но заверил, что Белград последовательно придерживается своей политики.

Ранее Reuters сообщил, что власти Сербии отказались обучать украинских военных, но согласились передать Украине вооружение либо уже сделали это, у Белграда для этого «есть политическая воля». Такая информация содержалась в слитых в интернет секретных документах США, в одном из материалов (датирован 2 марта) находились «оценочные позиции» 38 европейских правительств в ответ на запросы Украины о военной помощи.

В конце февраля в Twitter опубликовали документы, из которых следовало, что сербская компания Krusik поставила Киеву через Стамбул и Братиславу боеприпасы — ракеты для систем залпового огня. В публикации говорилось о 3,5 тыс. единиц 122-миллиметровых реактивных снарядов под маркой М-21 «Град» с дальностью 20 км. Минобороны Сербии тогда эти данные опровергло, не признали их достоверность и в компании Krusik.

Российский МИД затем попросил Сербию прояснить ситуацию: «Должны быть предъявлены факты и должны быть сделаны выводы, потому что это чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений». В Кремле также пообещали наблюдать за совместными военными учениями Сербии с США, запланированными на июнь.

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