Песков описал реакцию Москвы на возможное присоединение Сербии к санкциям

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Россия ценит позицию Сербии, которая не присоединилась к санкциям в условиях «беспрецедентного, глупого, незаконного» давления, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Понимаем, что условия меняются. Но рассчитываем на то, что самые острые вопросы мы будем решать в рамках нашего партнерства и доверительного диалога с сербскими лидерами», — сказал он в ответ на вопрос, как Москва отнесется к присоединению Белграда к санкциям (цитата по ТАСС).

13 марта министр экономики Сербии Раде Баста заявил, что страна должна присоединиться к международным ограничениям, так как Белград платит за свою нынешнюю позицию огромную цену. Он пояснил, что изначально страна рассчитывала на разрешение российско-украинского конфликта и отказывалась от экономических мер против Москвы, потому что против Белграда прежде тоже вводились международные санкции и население пострадало от тяжелых экономических последствий. «К сожалению, с течением времени мы сталкиваемся с одной новой реальностью. Конфликту не видно конца, и разум, кажется, иссяк. В конфликте великих всегда страдают маленькие государства, и из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением», — сказал министр.

После этого сербское «Движение социалистов» потребовало отставки Басты, а представитель МИД России Мария Захарова назвала позицию министра странной. «Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну? — предложила она. — Россия в отличие от США всегда уважала Сербию и ее народ. И дело не только в исторической правде, но в очевидном факте: с введением санкций против России давление Штатов на Сербию не закончится, а лишь усилится».