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Президент Сербии заявил о потере союзников из-за ее поддержки России

Президент Сербии заявил о потере союзников из-за ее поддержки России
Выступая в парламенте, Александр Вучич заявил, что отказ от введения санкций в отношении России стоил его стране потери союзников. И подтвердил курс страны на вступление в Евросоюз
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

«Вы не можете функционировать в современном мире в одиночку. Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы, как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении России», — заявил сегодня президент Сербии Александр Вучич, выступая на специальной сессии парламента, посвященной проблеме Косова (цитата по РИА Новости). Он заявил, что республика и впредь продолжит придерживаться независимой политики. «Мы одна из немногих стран, которые принимают решения независимо, страна, которая не ограничена никакими рамками. Я горжусь такой Сербией», — провогласил он (цитата по порталу b92).

Однако приоритетом сербского правительства должно быть обретение членства в Европейском союзе, хотя среди населения его поддерживает меньше 43%, признал Вучич. «Нам жизненно важно оставаться на европейском пути. Врут, когда говорят, что сегодня 43% за [вступление Сербии в] Европейский союз, это не так, намного меньше, потому что плохо делали исследование. У меня есть позавчерашнее исследование, намного меньший процент людей [за вступление в ЕС]. <...> Но европейский путь означает и инвестиции, и стандарты [жизни], и зарплаты, и пенсии», — объяснил он (цитата по РИА Новости).

Представители Сербии не раз с начала российской военной операции жаловались на давление, которое оказывают на них страны Запада, чтобы Белград присоединился к санкциям против Москвы. В частности депутаты Европарламента призывали к этому. Сербия введет санкции лишь если стране будет угрожать экзистенциальная угроза, отвечал Вучич. Отказ от санкций он называл моральным долгом республики, которая в начале 1990-х сама под ними находилась

Заседание парламента, проходящее в четверг, созвано специально для рассмотрения доклада «О процессе переговоров с временными структурами в Приштине с 1 сентября до 15 января 2022 года». Оно началось с акции право-патриотической оппозиции «Нет капитуляции!» против плана Запада по урегулированию в крае, сообщило «РИА Новости». Один из предлагаемых планов — постепенное вступление республики Косово в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания ее независимости Белградом.

Материал дополняется

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
При участии
Полина Химшиашвили
Сербия Александр Вучич Евросоюз НАТО Косово
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