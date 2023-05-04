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ЕС создаст механизм санкций для помогающих России стран

Bloomberg: ЕС направит санкции на удержание стран от помощи России
Новый механизм позволит ЕС создать два санкционных списка: один, состоящий из третьих стран, а другой — из запрещенных товаров. Сначала меры вряд ли затронут Китай — они будут нацелены на страны Центральной Азии и соседей России
Кремниевая пластина используемая для изготовления полупроводников
Кремниевая пластина используемая для изготовления полупроводников (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

ЕС обсуждает новый санкционный механизм, который коснется третьих стран, помогающих России в обходе ограничений, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Основной целью собеседники агентства назвали «удержание» стран от помощи Москве и пресечение торговых каналов, которые она может использовать. Если это не поможет, не исключено введение адресных ограничений в отношении ключевых товаров, выяснил Bloomberg.

По словам источников, Брюссель также намерен расширить действие некоторых существующих экспортных мер и запретить транзит «многих товаров» через Россию.

Как отмечает Bloomberg, в Россию вырос импорт таких товаров, как полупроводники и интегральные схемы, из Казахстана, ОАЭ, Турции, Китая и других государств. Новый механизм позволит Евросоюзу создать два санкционных списка: один, состоящий из третьих стран, а другой — из запрещенных товаров. Сначала меры вряд ли затронут Китай — они будут нацелены в основном на страны Центральной Азии и непосредственных соседей России, сообщает агентство.

В конце апреля газета Financial Times писала, что ЕС может внести в 11-й пакет санкций против Москвы возможность введения ограничений в отношении тех стран, которые реэкспортируют в Россию подсанкционные товары. Если государства проигнорируют предупреждение Брюсселя и продолжат нарушать ограничения, будут применяться уже меры экспортного контроля, пригрозили в ЕС. Однако некоторые страны обеспокоены возможными последствиями таких шагов для их отношений с третьими государствами, писала газета.

По данным Bloomberg, страны Запада хотят сосредоточиться на закрытии лазеек в действующих санкциях. На встрече лидеров стран G7, которая пройдет в Японии в середине мая, планируется обсудить, какие санкции против России сработали и какие еще меры можно ввести в отношении Москвы.

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Помимо того, в ЕС обсуждают полный запрет экспорта в Россию. В Кремле заявляли, что в случае полного запрета на экспорт в Россию кризис в мировой экономике ускорится. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что в случае реализации запрета в ответ Москва может разорвать зерновую сделку.

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Теги
Елена Чернышова
ЕС санкции против России
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