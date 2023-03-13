Минэкономики Сербии призвало срочно ввести санкции против России

Сербия надеялась, что «разум возобладает» и конфликт на Украине прекратится, но теперь ради собственной экономики Белграду необходимо срочно ввести ограничения против Москвы, сказал министр. МИД России удивился этому

Раде Баста (Фото: privreda.gov.rs)

Сербия платит огромную цену на неисполнение санкций против России, следует присоединиться к международным ограничениям, так как это становится «невыносимым», а на президента Александра Вучича оказывается сильное давление. Об этом в Twitter заявил сербский министр экономики Раде Баста.

«Я поддерживаю президента Вучича в защите государственных и национальных интересов и абсолютно уверен в нем. Вот почему я прошу правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу», — написал он.

Изначально Сербия рассчитывала, что российско-украинский конфликт удастся разрешить и «разум возобладает», пояснил Баста. Он напомнил, что против Сербии прежде тоже вводились международные санкции, население пострадало от тяжелых экономических последствий, а потому Белград не хотел присоединиться к ограничительным мерам против Москвы.

«К сожалению, с течением времени мы сталкиваемся с одной новой реальностью. Конфликт не видит конца, и разум, кажется, иссяк. В конфликте великих всегда страдают маленькие государства, и из-за глобальных потрясений Сербия сталкивается с огромным давлением», — продолжил министр экономики, призвав правительство срочно рассмотреть этот вопрос.

Он подчеркнул, что экономика имеет ключевое значение для Сербии, стране необходимо сохранить экономический рост и бороться за то, чтобы сербы жили хорошо.

Партия «Единая Сербия», в которую входит Баста, дистанцировалась от его заявлений, пишет RTS. Глава этой политической силы Драган Маркович говорил, что санкции против России не помогут прекратить конфликт на Украине. Он призвал стороны вместо введения ограничений сесть за стол переговоров.

С критикой выступили и в российском МИДе, предупредив, что давление на Сербию в случае присоединения к санкциям против России только вырастет. «Какая-то странная позиция: давит на Сербию Америка, а сербский министр призывает выступить против России. Может, лучше сербскому министру решительно высказаться против давления на свою страну?», — написала представитель министерства Мария Захарова.

Вучич в этом феврале выразил сомнение, что Сербия долго продержится без введения санкций против России и отметил, что не в восторге от этой перспективы. По его словам, Сербия лишилась союзников из-за отказа присоединиться к санкциям и была вынуждена осудить в ООН действия России на Украине.