Премьер Сербии заявила о выгоде для экономики из-за притока тысяч россиян

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,09) Инвестиции, 20 апр, 16:27 Курс доллара на 21 апреля
USD ЦБ: 81,62 (-0,04) Инвестиции, 20 апр, 16:27
Как добывающий бизнес занимается популяризацией науки в регионах Тренды, 11:00
Wildberries утвердил новый механизм списаний за подмены товаров Бизнес, 11:00
Как эффективно распорядиться годовым бонусом и заодно вознаградить себя РБК и Цифра брокер, 10:55
Ставка на реконструкцию: как изменится старейший в России ипподром Город, 10:46
Беспилотник ВСУ атаковал трактор в Курской области Политика, 10:41
Южнокорейские спасатели нашли тела моряков с горевшего российского судна Общество, 10:40
Экономия и гибкость: что дают цифровые экосистемы бизнесу Тренды, 10:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Тарасенко обошел Овечкина по шайбам в плей-офф НХЛ за последние 10 лет Спорт, 10:34
Генсек НАТО заявил о согласии всех членов альянса принять Украину Политика, 10:33
Как посчитать свой кредитный рейтинг и рефинансировать займы РБК и банк Ренессанс, 10:32
От медиатеки до стадиона: что посмотреть в новом музее «Динамо» РБК Спорт, 10:31
Аналитики заявили о всплеске спроса на дорогие новостройки Москвы Недвижимость, 10:30
Какие риски информационных атак на бизнес существуют сегодня РБК +, 10:30
Twitter отказался от пометки «государственные медиа» после ухода ряда СМИ Технологии и медиа, 10:30
Военная операция на Украине ,  
0 

Премьер Сербии заявила о выгоде для экономики из-за притока тысяч россиян

Премьер Сербии Брнабич: приток квалифицированных россиян помогает экономике страны
В Сербию приехали многие молодые специалисты из России, что помогает развиваться экономике страны. Премьер подчеркнула, что россияне «не чувствуют себя желанными гостями в других странах»
Ана Брнабич
Ана Брнабич (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Экономика Сербии извлекает выгоду из притока множества высококвалифицированных граждан России, покинувших страну после начала спецоперации на Украине, заявила сербский премьер Ана Брнабич на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

«Эти молодые люди действительно ориентированы на Запад, очень хорошо образованны, против войны. <...> Это хорошо для нас», — сказала Брнабич.

В Сербию прибывают среди прочих «инженеры, в основном очень молодые, очень квалифицированные и очень талантливые люди». Они начинают платить в Сербии налоги и обладают востребованными навыками для развития сербской сферы информационных технологий, а Белград предлагает им льготы. Брнабич указала, что иммигрантов из России привлекает не только сербская экономика: российская молодежь «не чувствует себя желанным гостем в других странах».

Премьер также подтвердила курс страны на отказ от введения санкций против России, напомнив об ограничениях, которые применялись в 1990-х годах против Югославии и были отменены после свержения Слободана Милошевича в 2000-м. «Мы считаем, что санкции на самом деле не уменьшают способность или готовность страны вести войну», — добавила Брнабич.

Численность населения России сокращается с 2018 года, за прошлый год количество постоянного населения страны снизилось на 555 тыс. человек. За январь—октябрь прошлого года в России наблюдался миграционный отток в размере 20,6 тыс. человек, тогда как годом ранее за аналогичный период выявили прирост — на 320 тыс. человек. Forbes писал, что за первые две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули 700 тыс. человек, в Кремле назвали эти сведения «уткой».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предрек эмигрантам «судьбу изменника Мазепы», спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила покинувшим страну не возвращаться, если им за границей хорошо. Кремль при этом подчеркнул, что за покинувших Россию граждан необходимо «бороться», так как они могли уехать по разным причинам. Президент Владимир Путин попросил воздержаться от эмоциональной оценки эмигрантов.

Читайте на РБК Pro
Шесть потенциальных IPO: что ждет Alibaba после реструктуризации
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Почти 70% учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, при этом 46% выразили желание уехать из России, следовало из сентябрьского опроса Российской академии образования (РАО). Больше всего назвавших себя патриотами среди школьников 14–15 лет (70%), меньше всего — в интернатах (66%), колледжах и техникумах (65%).

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия эмиграция эмигранты
Материалы по теме
Премьер Сербии заявила о солидарности с народом Украины
Политика
Глава Совета ЕС счел необходимым открыть границы для россиян-эмигрантов
Политика
Финляндия приостановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter