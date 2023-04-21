Премьер Сербии заявила о выгоде для экономики из-за притока тысяч россиян

В Сербию приехали многие молодые специалисты из России, что помогает развиваться экономике страны. Премьер подчеркнула, что россияне «не чувствуют себя желанными гостями в других странах»

Ана Брнабич (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Экономика Сербии извлекает выгоду из притока множества высококвалифицированных граждан России, покинувших страну после начала спецоперации на Украине, заявила сербский премьер Ана Брнабич на конференции Bloomberg New Economy Gateway Europe.

«Эти молодые люди действительно ориентированы на Запад, очень хорошо образованны, против войны. <...> Это хорошо для нас», — сказала Брнабич.

В Сербию прибывают среди прочих «инженеры, в основном очень молодые, очень квалифицированные и очень талантливые люди». Они начинают платить в Сербии налоги и обладают востребованными навыками для развития сербской сферы информационных технологий, а Белград предлагает им льготы. Брнабич указала, что иммигрантов из России привлекает не только сербская экономика: российская молодежь «не чувствует себя желанным гостем в других странах».

Премьер также подтвердила курс страны на отказ от введения санкций против России, напомнив об ограничениях, которые применялись в 1990-х годах против Югославии и были отменены после свержения Слободана Милошевича в 2000-м. «Мы считаем, что санкции на самом деле не уменьшают способность или готовность страны вести войну», — добавила Брнабич.

Численность населения России сокращается с 2018 года, за прошлый год количество постоянного населения страны снизилось на 555 тыс. человек. За январь—октябрь прошлого года в России наблюдался миграционный отток в размере 20,6 тыс. человек, тогда как годом ранее за аналогичный период выявили прирост — на 320 тыс. человек. Forbes писал, что за первые две недели после объявления частичной мобилизации Россию покинули 700 тыс. человек, в Кремле назвали эти сведения «уткой».

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предрек эмигрантам «судьбу изменника Мазепы», спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила покинувшим страну не возвращаться, если им за границей хорошо. Кремль при этом подчеркнул, что за покинувших Россию граждан необходимо «бороться», так как они могли уехать по разным причинам. Президент Владимир Путин попросил воздержаться от эмоциональной оценки эмигрантов.

Почти 70% учеников средней и старшей школы назвали себя патриотами, при этом 46% выразили желание уехать из России, следовало из сентябрьского опроса Российской академии образования (РАО). Больше всего назвавших себя патриотами среди школьников 14–15 лет (70%), меньше всего — в интернатах (66%), колледжах и техникумах (65%).