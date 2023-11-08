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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану не нужна новая война
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ильхам Алиев, выступая на параде в Ханкенди (бывший Степанакерт), заявил, что Азербайджан выполнил свои задачи в Карабахе, но продолжит развивать армию, «пусть никто об этом не забывает»
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде в карабахском городе Ханкенди (бывший Степанакерт), заявил, что его стране не нужен новый военный конфликт.

«Нам не нужна новая война. Мы добились того, чего хотели, восстановили международное право, восстановили историческую справедливость, восстановили наше национальное достоинство и показали врагу его место», — сказал он (цитата по Azertag).

Азербайджан выполнил стоявшие перед ним задачи, но президент отметил, что приоритетом для республики остается дальнейшее строительство армии: «Пусть все это знают, и пусть никто об этом не забывает».

Парад в Ханкенди приурочили к третьей годовщине окончания второй карабахской войны (27 сентября — 10 ноября 2020 года), по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла контроль над большей частью территории региона, а в зону, оставшуюся под контролем армянских сил, были введены российские миротворцы. В параде приняли участие подразделения азербайджанских Минобороны, внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и армейского спецназа.

Ханкенди и другие горда НКР полностью перешли под контроль азербайджанских сил по итогам сентябрьской военной операции, которая завершилась заключением соглашения о прекращении огня, разоружении воинских формирований Карабаха и реинтеграции региона в состав Азербайджана, в том числе и оставшегося в Карабахе армянского населения. Алиев заявил, что его страна за сутки выполнила поставленные задачи. Нагорно-Карабахская республика перестанет существовать с 1 января 2024 года.

В плане реинтеграции региона, в том числе армянского населения, Баку пообещал жителям Карабаха безопасность, равенство прав и свобод, в частности вероисповедания, а также возможность сохранения и развития своей культуры, этнокультурных особенностей, «создается возможность использования армянского языка». Власти заявляли, что армяне могут остаться, — для этого им нужно принять гражданство Азербайджана и пройти регистрацию. Но к началу октября в Армению из Нагорного Карабаха прибыли более 100 тыс. человек. Общую численность проживавших в непризнанной республике армян оценивали в 120 тыс. человек.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в день начала операции Баку заявил, что Ереван не участвует в боевых действиях и не будет предпринимать никаких резких движений. В октябре он говорил, что надеется подписать с Азербайджаном «знаковый документ». В Баку также выражали готовность заключить мирный договор с Ереваном.

В конце сентября глава МИД Армении Арарат Мирзоян допустил, что Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор, который пройдет через территорию страны, но будет неподконтролен армянской стороне. Агентство Reuters также писало о возникших в Армении опасениях, что после операции в Карабахе Азербайджан сможет использовать силу для создания сухопутного коридора в свой эксклав Нахичевань. В Баку заявили, что хотят обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, которая разделяет Азербайджан и его эксклав, но исключили «силовой вариант» для открытия транспортного коридора.

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Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана

24 декабря 1961 года
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