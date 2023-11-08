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Политика ,  
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Азербайджан провел в бывшем Степанакерте парад победы. Видео

Азербайджан провел в бывшем Степанакерте парад победы

Азербайджан провел в бывшем Степанакерте парад победы. Видео
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В карабахском городе Ханкенди, ранее называвшемся Степанакерт, состоялся парад азербайджанской армии. Для участия в нем столицу Нагорного Карабаха посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев с женой и сыном.

В параде принимали участие подразделения Минобороны, внутренних войск МВД, Государственной пограничной службы, Службы государственной безопасности и армейского спецназа. Зрителям показали в том числе трофейную технику.

15 октября Алиев лично поднял флаг Азербайджана над Ханкенди, который полностью перешел под контроль азербайджанских сил по итогам сентябрьской военной операции.

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