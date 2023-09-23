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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан увидел благоприятные условия для мирного договора с Арменией

Ильхам Алиев заявил о благоприятных условиях для мирного договора с Арменией
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан и Армения обсуждают мирный договор несколько лет. В сентябре Ереван не стал вмешиваться в ситуацию в Карабахе, власти которого после начала операции Баку попросили о переговорах и согласились на условия Азербайджана
Тойво Клаара (третий слева) и Ильхам Алиев (справа)
Тойво Клаара (третий слева) и Ильхам Алиев (справа) (Фото: president.az)

Для Азербайджана и Армении в настоящее время сложились «более благоприятные возможности» для заключения мирного договора, заявил на встрече со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара азербайджанский президент Ильхам Алиев.

На встрече обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе. По словам Алиева, властями Азербайджана была создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в регионе. Кроме того, он уведомил ЕС о переговорах с карабахской стороной по поводу плана реинтеграции.

Переговоры о заключении мирного договора между Азербайджаном и Арменией ведутся несколько лет. Весной армянский премьер-министр Никол Пашинян заявлял о готовности признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Это было требованием со стороны Баку. Ереван, в свою очередь, тоже требовал от азербайджанской стороны признать территориальную целостность Армении.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Пашинян в тот же день заявил, что Армения не участвует в боевых действиях и не будет предпринимать никаких резких шагов.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил. 21 сентября состоялась первая встреча между представителями Азербайджана и армянского населения Карабаха. Баку допустил амнистию для военных формирований непризнанной республики и пообещал гуманитарную помощь. 

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Азербайджан Армения Ильхам Алиев мирный договор Нагорный Карабах
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