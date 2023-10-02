Азербайджан раскрыл детали плана по реинтеграции армян Карабаха

Армянам Карабаха пообещали соблюдение прав и свобод, в том числе вероисповедания и использования своего языка, налоговые и социальные льготы. Из региона уехали уже более 100 тыс. армян, это почти все население

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Азербайджана раскрыли детали плана реинтеграции Нагорного Карабаха, в том числе армянского населения региона. Об этом сообщает Trend со ссылкой администрацию президента республики.

Жителям Карабаха гарантируют безопасность, равенство прав и свобод, в частности вероисповедания, а также возможность сохранения и развития своей культуры, этнокультурных особенностей, «создается возможность использования армянского языка».

Управление на территории региона планируется осуществлять через специальные представительства президента Азербайджана, также будут сформированы муниципалитеты.

«Вопросы гражданства жителей решаются на основе соответствующих процедур в соответствии с Конституцией и законодательством Азербайджанской Республики», — сказано в сообщении.

Обеспечивать общественный порядок в регионе будут органы внутренних дел Азербайджана, у жителей изымут все оружие.

Им обещаны налоговые и таможенные льготы ввиду распространения в регионе особого экономического режима. Будет оказана поддержка предпринимателям: «льготные кредиты, субсидирование процентов, предоставление гарантий по кредитам» и т.д. Фермеров освободят от всех налогов, кроме земельного.

Вопросы собственности будут регулироваться согласно азербайджанским законам.

В оборот введут национальную валюту Азербайджана— манат. «На жителей распространяется система оплаты труда и социальных выплат, применяемая по всей стране», — отмечается в сообщении. В том числе речь идет о льготах, программах занятости и т.д. в рамках особой экономической зоны.

Жителей обеспечат коммунальной и социальной инфраструктурой, уровень которой с течением времени доведут до «средних показателей по стране».

В Нагорном Карабахе 19–20 сентября прошла «антитеррористическая операция» Баку. Ее итогом стало заключение соглашения о прекращении огня, которое также включало пункты о разоружении армии непризнанной республики и реинтеграции жителей региона в составе Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что его страна не участвовала в формировании соглашения, а также отрицал, что в Карабахе присутствовали армянские военные. После событий в НКР в Армении вспыхнули протесты против главы правительства.

Республика Нагорный Карабах перестанет существовать с 1 января будущего года. Жителям посоветовали изучить условия реинтеграции, предложенные Баку. Карабахские армяне провели три встречи с представителями Азербайджана по этому поводу.

В Армению из Карабаха, по данным на 1 октября, переехали свыше 100 тыс. человек. Ранее руководство региона сообщало, что покинуть его намерены 99,9% армянского населения, или 120 тыс. человек. Пашинян пообещал беженцам компенсацию расходов на проживание.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев допускал, что к концу года в Нагорный Карабах вернутся 5,5 тыс. из числа тех, кто в прошлом уехал в Азербайджан.