Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Вид на Степанакерт (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года, сообщает Sputnik Армения.

Согласно указу, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договоренность между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном, распускаются все госучреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, сообщает армянский портал Civilnet.

Также населению НКР, в том числе находящимся за пределами республики, следует «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» Азербайджаном, «с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе». Указ вступил в силу сразу после публикации.

Шахраманян подписал документ в связи с событиями, «вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года». В этот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

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