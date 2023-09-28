 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики

Республика Нагорный Карабах прекратит существование с 1 января 2024 года
Вид на&nbsp;Степанакерт
Вид на Степанакерт (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года, сообщает Sputnik Армения.

Согласно указу, исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха», а также учитывая договоренность между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) и Азербайджаном, распускаются все госучреждения и организации, которые находятся в их ведомственном подчинении, сообщает армянский портал Civilnet.

Также населению НКР, в том числе находящимся за пределами республики, следует «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными» Азербайджаном, «с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе». Указ вступил в силу сразу после публикации.

Шахраманян подписал документ в связи с событиями, «вытекающих из ситуации, создавшейся после 19 сентября 2023 года». В этот день Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. 20 сентября Баку и Степанакерт заключили соглашение о прекращении огня, которое предусматривает вывод армянских военных, расформирование и разоружение армии непризнанной республики и вывод военной техники. Власти Армении отрицали присутствие своих войск в Карабахе.

Материал дополняется.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 27 сен, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 27 сен, 17:04
«Майами» без Месси проиграл «Динамо» в финале Кубка США Спорт, 09:52
Аналитики назвали города — лидеры по росту цен на новостройки Недвижимость, 09:46
Как поддерживать высокие результаты с помощью планирования: 10 практик Pro, 09:43
Как ИТ-бизнесу монетизировать рост интереса клиентов к облакам. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 09:31
Мосбиржа понизила минимальную норму дивидендов до 50% от чистой прибыли Инвестиции, 09:30
Глава Карабаха подписал указ о прекращении существования республики Политика, 09:26
В результате взрыва в Ташкенте пострадали свыше 160 человек Общество, 09:24
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Три человека пострадали в результате пожара в центре Королева Общество, 09:22
В ВТБ заявили о готовности половины россиян инвестировать на долгий срок Инвестиции, 09:19
Непростой Дубай: что учесть при покупке недвижимости в ОАЭ Pro, 09:12
Итальянский бренд одежды OVS вернется в Россию Бизнес, 09:08
Билетные сервисы зафиксировали сокращение репертуара театров Технологии и медиа, 09:05
Вышел фильм «1993»: обзор масштабного проекта Велединского с Цыгановым Life, 09:00
Страховщики назвали стоимость ОСАГО и каско для «Москвича 6» и новой Lada Авто, 09:00