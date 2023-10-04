Пашинян заявил о готовности подписать соглашение с Алиевым

Армения надеется на подписание «знакового документа» с Азербайджаном в удобный момент и будет участвовать во встрече в Гранаде, несмотря на отказ Баку, сообщил Пашинян. Стороны несколько лет обсуждают подписание мирного договора

Никол Пашинян (Фото: Reuters)

Армянская сторона готова подписать «знаковый документ» с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым на встрече в испанской Гранаде, заявил премьер Никол Пашинян, передает Aysor.

«Мы надеемся, что концептуальный документ, который находится на столе, в удобный момент будет подписан, я готов его подписать», — сказал Пашинян. Он добавил, что не будет отменять свой визит в Гранаду вслед за Алиевым.

В Гранаде должна была состояться встреча в пятистороннем формате, в ней должны были участвовать, помимо Пашиняна и Алиева, представители руководства Франции, Германии и ЕС. Однако, как сообщило азербайджанское агентство APA, президент Азербайджана от участия во встрече отказался. По данным агентства, это связано с тем, что представителям Турции отказали в участии в переговорах, а также с заявлением главы Евросовета Шарля Мишеля о разочаровании из-за военной операции.

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе началась 19 сентября и продолжалась сутки. МИД Армении назвал боевые действия «агрессией против народа Карабаха». В результате руководство непризнанной Нагорно-Карабахской республики объявило о роспуске армии, а затем и о прекращении своего существования. Алиев после этого заявил, что суверенитет Азербайджана восстановлен. Он также сказал, что для заключения мирного договора с Арменией, который стороны обсуждают несколько лет, представляются «более благоприятные возможности».

Азербайджан после окончания военных действий начал регистрацию жителей Карабаха, призвал их не покидать регион и гарантировал право на свободу вероисповедания и сохранение культуры. Тем не менее в Армению из Нагорного Карабаха уехали уже более 100 тыс. жителей.