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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев заявил о достижении за сутки всех целей операции в Карабахе

Ильхам Алиев: Азербайджан за сутки достиг всех целей операции в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан восстановил свой суверенитет, заявил Алиев. Он отметил, у Баку нет вражды с армянским населением региона. Ереван операцию Баку назвал «широкомасштабной агрессией», в столице прошли протесты
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Азербайджан за сутки выполнил все поставленные в рамках операции в Нагорном Карабахе задачи, заявил в обращении к народу президент страны Ильхам Алиев.

Он также сказал, что Азербайджан восстановил свой суверенитет, а большая часть военных в Карабахе была уничтожена.

«Я уверен, что армянское население, проживающее в Карабахе, вскоре увидит перемены к лучшему. Потому что наше намерение — строить совместную жизнь на основе мира, взаимопонимания и взаимного уважения. У нас нет проблем с армянским народом, у нас нет вражды», — заявил Алиев (цитата по Azertag).

Он также сказал, что руководство Армении проявило «политическую компетентность» в сложившейся ситуации. «Верю, что события, произошедшие сегодня и вчера, окажут положительное влияние на мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Позиция, показанная Арменией вчера и сегодня, является многообещающей», — заявил азербайджанский лидер.

Накануне, 19 сентября Баку начал «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановить конституционный строй». На следующий день власти непризнанной республики объявили о договоренности с Баку о прекращении огня. Она была достигнута при посредничестве российских миротворцев. Соглашение предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод военнослужащих Армении из региона.

Армения в подготовке заявления о прекращении огня не участвовала, заявил премьер Никол Пашинян. Действия Баку Ереван назвал «широкомасштабной агрессией». Армения также не раз опровергала наличие своих военных в Карабахе.

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В Кремле ситуацию в регионе назвали внутренним делом Азербайджана. Владимир Путин отметил, что российские миротворцы делают все для защиты населения. Вечером 20 сентября Ереван сообщил, что Пашинян созвонился с российским президентом.

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Ильхам Алиев Азербайджан Армения Нагорный Карабах
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