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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Ереван обвинил Баку в продвижении «коридорной логики»

Глава МИД Армении: Баку может навязать Еревану экстерриториальный коридор
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Азербайджан может навязать Армении экстерриториальный коридор, что Ереван считает неприемлемым, сказал глава МИД Арарат Мирзоян. Баку заявлял о планах восстановить зангезурский коридор

Азербайджан продвигает «коридорную логику», направленную на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, заявил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян в ходе выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его слова приводятся на сайте МИДа.

«Созданная ими риторика, а также применение силы Азербайджаном как против Республики Армения, так и против народа Нагорного Карабаха, указывают на то, что следующей целью может быть создание экстерриториального коридора в Армении — коридора, который пройдет через территорию Армении, но будет вне нашего контроля, что неприемлемо», — пояснил Мирзоян.

По его словам, Ереван видит нежелание Баку «искренне и конструктивно участвовать в мирном процессе», признать территориальную целостность Армении, вывести свои вооруженные силы «с оккупированных территорий», провести демаркацию армяно-азербайджанской границы.

Азербайджан и его эксклав — Нахичеванскую Автономную Республику (НАР) — разделяет Сюникская область Армении (азербайджанское название — Зангезур). В период СССР Азербайджан с Нахичеванью связывал зангезурский коридор — автомобильная трасса и часть Закавказской железной дороги.

Однако после распада СССР и начала первой Карабахской войны сообщение на этом участке прекратилось. Железнодорожное полотно было разобрано, сухопутная связь НАР с Азербайджаном прервана.

В 2020 году началась вторая Карабахская война. ВС Азербайджана удалось выйти к Сюникской области. 9 ноября 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее соглашение о прекращении огня. Ереван гарантировал безопасность транспортного сообщения между Азербайджаном и НАР.

В Азербайджане стали готовиться к прокладке зангезурского коридора. Алиев 20 апреля 2021 года заявил, что Баку выполнит задачу независимо от того, хочет этого Ереван или нет. Он также назвал Зангезур захваченной территорией.

Пашинян счел заявление Алиева провокацией. В Армении опасаются, что строительство зангезурского коридора отрежет страну от иранской границы и что Баку будет претендовать на Сюникскую область.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался вмешиваться в ситуацию. Еще весной Пашинян заявлял о готовности признать Карабах частью Азербайджана при условии соблюдения прав и безопасности армянского населения.

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня, разоружение и роспуск своих вооруженных сил и обсуждение с Баку вопроса о реинтеграции региона.

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Накануне азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о благоприятных условиях для мирного договора с Арменией.

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Елена Чернышова
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