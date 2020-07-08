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В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По словам генерала Кеннета Маккензи, его тревожит информация о том, что связь России с «Талибаном» привела к гибели военных США, но достаточных доказательств этому нет
Кеннет Маккензи
Кеннет Маккензи (Фото: Andrew Harnik / AP)

Поступившая от разведки информация о том, что «связь» Москвы с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане привела к гибели американских военнослужащих, не подтверждена. Об этом журналистам заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, сообщает ABC.

По словам Маккензи, он счел появившуюся информацию «весьма тревожной», но «не обнаружил там причинно-следственную связь». Достаточной доказательной базы для того, чтобы инициировать рассмотрение дела в судебном порядке, нет, указал генерал.

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«Я думаю, они [спецслужбы] продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся», — добавил командующий.

Уровень защиты сил коалиции в Афганистане всегда высок «независимо от того, платят ли русские талибам или нет», заявил Маккензи. По его словам, нападения боевиков на американские силы прекратились после того, как США заключили с «Талибаном» мирное соглашение.

27 июня The New York Times (NYT) cо ссылкой на источники сообщила, что российская военная разведка тайно предлагала талибам вознаграждение за убийство военных коалиции в Афганистане. По данным газеты, информация была раскрыта, в том числе, во время допросов афганских боевиков. При этом издание не привело детали российских операций. По данным NYT, информация о нападениях на военных, организованных Россией, была доложена президенту США Дональду Трампу.

В МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами
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Министерство иностранных дел Российской Федерации

Позже Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, в том числе высокопоставленного американского чиновника, сообщила, что из-за сговора России с боевиками погибли несколько военнослужащих американской коалиции. При этом собеседники издания отмечали, что неизвестно, сколько именно американцев или военнослужащих из других стран могли быть убиты.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в письме главе Национальной разведки Джону Рэтклиффу и директору ЦРУ Джине Хаспел потребовала объяснений о том, был ли президент проинформирован об обнаруженном сговоре, и если нет, то почему и по какой причине не был поставлен в известность конгресс.

В Белом доме же ранее заверили, что Трамп не обладал такой информацией. Сам он называл публикацию NYT заказной, а газету — липовой. Американский лидер также заявил, что разведка не считает информацию о сговоре недостоверной, поэтому не сообщила ее Трампу и вице-президенту США Майку Пенсу. Политик предположил, что это может быть «очередной сфабрикованной мистификацией» по теме России.

Трамп привел выводы разведки о «сговоре» России с талибами против США
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Дональд Трамп

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что ведомство не может подтвердить информацию о сговоре российских спецслужб с боевиками. Данные об этом ранее отвергли в «Талибане».

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков назвал публикации американских СМИ «уткой» и «чушью», а российский МИД — «незатейливым вбросом».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: «Талибан», Афганистан, США
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