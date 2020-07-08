В командовании ВС США усомнились в данных о сговоре России с талибами

По словам генерала Кеннета Маккензи, его тревожит информация о том, что связь России с «Талибаном» привела к гибели военных США, но достаточных доказательств этому нет

Кеннет Маккензи (Фото: Andrew Harnik / AP)

Поступившая от разведки информация о том, что «связь» Москвы с представителями радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России) в Афганистане привела к гибели американских военнослужащих, не подтверждена. Об этом журналистам заявил командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи, сообщает ABC.

По словам Маккензи, он счел появившуюся информацию «весьма тревожной», но «не обнаружил там причинно-следственную связь». Достаточной доказательной базы для того, чтобы инициировать рассмотрение дела в судебном порядке, нет, указал генерал.

«Я думаю, они [спецслужбы] продолжают сейчас копать это, но я просто не видел достаточно для того, чтобы считать, что там круг замкнулся», — добавил командующий.

Уровень защиты сил коалиции в Афганистане всегда высок «независимо от того, платят ли русские талибам или нет», заявил Маккензи. По его словам, нападения боевиков на американские силы прекратились после того, как США заключили с «Талибаном» мирное соглашение.