Общество , 27 июн, 10:50
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МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане
Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом. Об этом заявили в МИД, передает ТАСС.
«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — сообщили в министерстве.
МИД отметил, что американская разведка «с треском провалила» 20-летнюю войну в Афганистане, поэтому что еще стоит от нее ожидать.
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