МИД назвал вбросом статью NYT о деятельности России в Афганистане

Статья The New York Times о причастности России к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане является вбросом. Об этом заявили в МИД, передает ТАСС.

«Этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь», — сообщили в министерстве.

МИД отметил, что американская разведка «с треском провалила» 20-летнюю войну в Афганистане, поэтому что еще стоит от нее ожидать.

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