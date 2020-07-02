В МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Обвинения России в тайном сговоре с боевиками Афганистана остаются «голословными», доказательств им нет. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», — сказал он.

Кабулов отметил, что публикации американских СМИ оставляют много вопросов, и фальшивки надо «готовить тщательно». Представитель МИДа добавил, что никогда не слышал про контрабандиста наркотиков Рахмата Азизи, которого в США назвали главным посредником между Россией и боевиками.

В конце июня американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что российская военная разведка предлагала движению «Талибан» (запрещено в России) вознаграждение за убийства иностранных военных в Афганистане, включая военнослужащих Соединенных Штатов. Сговор раскрылся, в том числе из-за информации, полученной в ходе допросов боевиков. Источники заявили, что в Вашингтоне об этом знают уже несколько месяцев и обдумывают ответ Москве.