В МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 70,52 (+0,08) Quote, 12:50
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 79,52 (+0,33) Quote, 12:50
Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть Общество, 13:02 Woman Who Matters: Анна Рудакова — о рабочем графике, воспитании и детях РБК Стиль и Поклонная 9, 13:00 Ясикявичюса назначили главным тренером баскетбольной «Барселоны» Спорт, 12:52 Кремль объяснил итоги голосования по Конституции в НАО Общество, 12:52 Кремль пообещал не устраивать «разбор полетов» в регионах с низкой явкой Политика, 12:46 Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом Путину» Политика, 12:45 Избирком сообщил результаты голосования на участке Путина Общество, 12:39 Как компании избавиться от багов в ИТ-разработке РБК и Инфосистемы Джет, 12:31 ЦИК назвала статистику по досрочному голосованию россиян Политика, 12:27 Как изменится Конституция России. Главные поправки Политика, 12:25 Как россияне проголосовали по поправкам в Конституцию. Итоги и карты Политика, 12:24 Назарбаев вылечился от COVID-19 Политика, 12:24 Без киберуязвимостей: как создать ПО в срок и сделать его безопасным Pro, 12:24 ЦИК назвала итоговую явку на голосование по Конституции Политика, 12:20
Политика ,  
0 

В МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами

Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Обвинения России в тайном сговоре с боевиками Афганистана остаются «голословными», доказательств им нет. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов, передает «РИА Новости».

«Нам нужны доказательства, а их нет. Это голословные утверждения», — сказал он.

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Политика
Фото: Rahmat Gul / AP

Кабулов отметил, что публикации американских СМИ оставляют много вопросов, и фальшивки надо «готовить тщательно». Представитель МИДа добавил, что никогда не слышал про контрабандиста наркотиков Рахмата Азизи, которого в США назвали главным посредником между Россией и боевиками.

В конце июня американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники написала, что российская военная разведка предлагала движению «Талибан» (запрещено в России) вознаграждение за убийства иностранных военных в Афганистане, включая военнослужащих Соединенных Штатов. Сговор раскрылся, в том числе из-за информации, полученной в ходе допросов боевиков. Источники заявили, что в Вашингтоне об этом знают уже несколько месяцев и обдумывают ответ Москве.

Источники Washington Post также сообщили, что в результате сговора в Афганистане погибли несколько американских военных.

Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Политика

Позже NYT уточнила, что власти США перехватили данные о денежных переводах с подконтрольных разведке России счетов на банковские аккаунты, связанные с талибами, что подтверждает информацию о сговоре. По словам источников газеты, американские спецслужбы установили личности людей, связанных с российскими переводами. При этом официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман отмечал, что у ведомства нет доказательств сговора.

2 июля издание назвало предполагаемого посредника между русскими и талибами, им был наркоторговец Азизи. Собеседники NYT отметили, что часть его родственников задержали, но сам он, предположительно, успел бежать в Россию.

Российский МИД ранее называл статью NYT о сговоре «незатейливым вбросом». Министерство сообщило, что этого стоит ожидать от разведки США, которая «с треском» провалила 20-летнюю войну в Афганистане.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также называл информацию о вознаграждении «чушью собачьей» и обещал, что Россия ответит на официальные обвинения, если они будут выдвинуты.

Теги: МИД, Афганистан, США
Материалы по теме
NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами
Политика
Пентагон заявил об отсутствии доказательств сговора России с талибами
Политика
Песков назвал нелепыми утверждения о «сговоре» России с талибами
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter