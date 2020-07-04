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NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами

Разведка США сообщила администрации президента страны Дональда Трампа об отсутствии прямых доказательств прописываемого Москве сговора с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источники газеты рассказали, что специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национального контртеррористического центра (НКТЦ) при аппарате директора Нацразведки США оценили данные о связи России с талибами как информацию «средней надежности». В документе указывается на отсутствие уверенности в достоверности таких данных.

В то же время Агентство национальной безопасности (АНБ) США сообщило, что не располагает информацией, подтверждающей «сговор» России с талибами.

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В конце июня The New York Times и The Wasington Post со ссылкой на анонимные источники передали, что российская разведка якобы вступила в сговор со связанными с «Талибаном» боевиками и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих в Афганистане. По информации изданий, эти сведения были получены разведкой США при допросах захваченных в плен боевиков.

В Кремле публикации назвали нелепыми, а в российском МИДе заявили об отсутствии доказательств сговора России с талибами. Движение «Талибан» в свою очередь также опровергло эту информацию.

В США публикации вызвали неоднозначную реакцию. Трамп назвал статью NYT заказной, а официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что у Минобороны США нет доказательств связей России с талибами. При этом представители Демократической партии США потребовали немедленного ввести санкций против России за «сговор» с боевиками.

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Теги: США, талибы, разведка
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