NYT сообщила об отсутствии уверенности разведки в связи России с талибами

Разведка США сообщила администрации президента страны Дональда Трампа об отсутствии прямых доказательств прописываемого Москве сговора с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источники газеты рассказали, что специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Национального контртеррористического центра (НКТЦ) при аппарате директора Нацразведки США оценили данные о связи России с талибами как информацию «средней надежности». В документе указывается на отсутствие уверенности в достоверности таких данных.

В то же время Агентство национальной безопасности (АНБ) США сообщило, что не располагает информацией, подтверждающей «сговор» России с талибами.

В конце июня The New York Times и The Wasington Post со ссылкой на анонимные источники передали, что российская разведка якобы вступила в сговор со связанными с «Талибаном» боевиками и предлагала им деньги за убийство американских военнослужащих в Афганистане. По информации изданий, эти сведения были получены разведкой США при допросах захваченных в плен боевиков.