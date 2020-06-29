WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Сколько именно военных погибло в результате «сговора», не уточняется. Ранее NYT также сообщала, что Россия предлагала талибам награды за убийства служащих из американской коалиции

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Несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) с Россией. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По данным газеты, Москва предлагала вознаграждение талибам за охоту на военных США. При этом не уточняется, сколько именно человек погибли от якобы совместных действий боевиков и России.

Информация о смерти американских военных, как пишет издание, поступила в результате допросов афганских военнопленных в последние месяцы. После получения этих разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание. Во время него обсуждались возможные дипломатические или санкционные ответы Москве.

В ходе встречи специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад настаивал на прямом обращении к Кремлю по вопросу взаимодействия с талибами. Другие члены Совета нацбезопасности, курирующие Россию, возражали против таких действий. Какое именно решение было принято в итоге, не сообщается.