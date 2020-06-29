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Политика ,  
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WP сообщила о гибели военных США из-за «сговора» России и талибов

Сколько именно военных погибло в результате «сговора», не уточняется. Ранее NYT также сообщала, что Россия предлагала талибам награды за убийства служащих из американской коалиции
Фото: Omar Sobhani / Reuters
Фото: Omar Sobhani / Reuters

Несколько военнослужащих американской военной коалиции погибли в Афганистане в результате «сговора» боевиков движения «Талибан» (запрещена в России) с Россией. Об этом сообщила Washington Post со ссылкой на анонимные источники.

По данным газеты, Москва предлагала вознаграждение талибам за охоту на военных США. При этом не уточняется, сколько именно человек погибли от якобы совместных действий боевиков и России.

Информация о смерти американских военных, как пишет издание, поступила в результате допросов афганских военнопленных в последние месяцы. После получения этих разведданных в Белом доме прошло закрытое совещание. Во время него обсуждались возможные дипломатические или санкционные ответы Москве.

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В ходе встречи специальный посланник администрации Трампа по Афганистану Залмай Халилзад настаивал на прямом обращении к Кремлю по вопросу взаимодействия с талибами. Другие члены Совета нацбезопасности, курирующие Россию, возражали против таких действий. Какое именно решение было принято в итоге, не сообщается.

По данным WP, в Афганистане в 2018 году погибли 10 американских военных. В 2019 году США потеряли 16 человек, а в 2020 году — двоих.

Ранее 27 июня The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, сообщила, что разведка США несколько месяцев назад пришла к выводу, что Россия предлагала связанным с «Талибаном» боевикам награду за убийство американских служащих.

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В российском МИД назвали статью NYT «незатейливым вбросом» и «чушью», напомнив, что американская разведка «провалила» 20-летнюю операцию в Афганистане.

После этого официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид опроверг информацию о причастности России к деятельности движения. В «Талибане» посчитали, что таким образом США пытается создать повод для прекращения вывода войск из Афганистана.

Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT заказной, отметил, что разведка не докладывала ни ему, ни вице-президенту Майку Пенсу об организации Россией атак на американских военных в Афганистане. Публикацию глава Белого дома сравнил с «уткой» о вмешательстве Кремля в выборы президента в 2016 году.

Автор: Михаил Котляр
Теги: США, военные, Россия, талибы
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