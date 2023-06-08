Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами
Минтранс разработал проект постановления правительства, который устанавливает правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
Проект вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России, а также упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских беспилотников. По данным газеты, он в конце мая был направлен в профильные федеральные органы.
Основные предложения Минтранса:
- Разрешить запуск БПЛА над населенными пунктами, но только на высоте до 150 м от земли или водной поверхности. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов дронов, которые будет устанавливать ведомство по представлению местных властей;
- Для полета БПЛА до 30 кг и в пределах прямой видимости не потребуется подавать план перемещения;
- В то же время в случае необходимости проведения полета вне установленной зоны или на высоте больше 150 м беспилотник будет необходимо обеспечить постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.
Как уточняют «Известия», новые правила также подразумевают возможность подачи плана полетов через интернет или по телефону, упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве. В пояснительной записке к проекту сказано, что изменения планируется ввести с марта 2024 года.
В пресс-службе Минтранса отказались давать комментарии изданию. В Минцифры «Известиям» подтвердили, что проект получен и замечаний к документу со стороны ведомства на текущем этапе нет.
В последние недели атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в приграничных российских регионах — в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В начале мая два дрона взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Там была повреждена крыша, позже ее отремонтировали. Москва возложила ответственность за произошедшее на Украину. В Кремле говорили, что за определением целей и средств для нападения стоят США. Киев заявил о непричастности.
В конце мая дроны атаковали несколько зданий в Москве. Как сообщал мэр Сергей Собянин, никто из жителей «серьезно не пострадал», а здания получили незначительные повреждения. Минобороны заявило, что в атаке участвовали восемь дронов, и назвало произошедшее «террористической акцией».
На фоне атак власти российских регионов начали вводить запреты на полеты дронов. В настоящее время ограничения на запуск БПЛА действуют почти в 60 регионах России. Аналитики и участники рынка предполагали, что ущерб от запрета на полеты дронов в субъектах страны может составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года.