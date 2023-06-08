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Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами

«Известия»: Минтранс разрешит запускать беспилотники над городами на высоте до 150 м
На фоне атак украинских беспилотников власти более 50 российских регионов ввели запреты на полеты дронов. По данным «Известий», власти планируют разрешить полеты БПЛА в городах на высоте до 150 м и в прямой видимости от пилота
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Минтранс разработал проект постановления правительства, который устанавливает правила запуска беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над городами, сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

Проект вносит изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России, а также упрощает регламенты с целью развития отрасли гражданских беспилотников. По данным газеты, он в конце мая был направлен в профильные федеральные органы.

Основные предложения Минтранса:

  • Разрешить запуск БПЛА над населенными пунктами, но только на высоте до 150 м от земли или водной поверхности. При этом беспилотник должен находиться в прямой видимости от пилота и в специальных зонах полетов дронов, которые будет устанавливать ведомство по представлению местных властей;
  • Для полета БПЛА до 30 кг и в пределах прямой видимости не потребуется подавать план перемещения;
  • В то же время в случае необходимости проведения полета вне установленной зоны или на высоте больше 150 м беспилотник будет необходимо обеспечить постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации.

Как уточняют «Известия», новые правила также подразумевают возможность подачи плана полетов через интернет или по телефону, упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве. В пояснительной записке к проекту сказано, что изменения планируется ввести с марта 2024 года.

В пресс-службе Минтранса отказались давать комментарии изданию. В Минцифры «Известиям» подтвердили, что проект получен и замечаний к документу со стороны ведомства на текущем этапе нет.

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В последние недели атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в приграничных российских регионах — в Крыму, Белгородской, Курской и Брянской областях. В начале мая два дрона взорвались над куполом Сенатского дворца в Кремле. Там была повреждена крыша, позже ее отремонтировали. Москва возложила ответственность за произошедшее на Украину. В Кремле говорили, что за определением целей и средств для нападения стоят США. Киев заявил о непричастности.

В конце мая дроны атаковали несколько зданий в Москве. Как сообщал мэр Сергей Собянин, никто из жителей «серьезно не пострадал», а здания получили незначительные повреждения. Минобороны заявило, что в атаке участвовали восемь дронов, и назвало произошедшее «террористической акцией».

На фоне атак власти российских регионов начали вводить запреты на полеты дронов. В настоящее время ограничения на запуск БПЛА действуют почти в 60 регионах России. Аналитики и участники рынка предполагали, что ущерб от запрета на полеты дронов в субъектах страны может составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года.

Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами
Минтранс разработал правила запуска беспилотников над городами

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минтранс беспилотники законопроект Военная операция на Украине
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