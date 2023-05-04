Песков заявил, что США «безусловно» стоят за атакой дронов на Кремль

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Попытки Киева и Вашингтона «откреститься» от причастности к атаке беспилотников на Кремль «смехотворны», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы хорошо знаем, что решение о таких терактах принимается не в Киеве, а в Вашингтоне. Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем», — сказал он.

На вопрос о том, стоят ли, по мнению Кремля, за атакой беспилотников США, Песков ответил: «Безусловно. Такие решения — определение целей и средств — это все диктуется Киеву из Вашингтона».

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