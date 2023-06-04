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Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике «Азова»

Губернатор Курской области Старовойт: над Суджей сбит беспилотник батальона «Азов»
Суджанский район области ранее уже подвергался атакам дронов. В конце мая и начала июня беспилотники наносили удары по подстанциям, сообщал губернатор Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике в городе Суджа на юго-западе региона.

«В Судже наши парни приземлили беспилотник украинских нацистов. Судя по раскраске, принадлежал батальону «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Благодарю за службу пограничников и армейцев», — написал он в телеграм-канале.

1 июня в результате удара беспилотником по подстанции в Суджанском районе Курской без света остались жители села Гоголевка. Об атаке подстанции дроном в том же районе губернатор сообщал в конце мая.

Власти Курской области и других приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов с начала спецоперации. В Курской области действуют средний уровень реагирования и высокий бессрочный уровень террористической опасности.

Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике «Азова»
Курский губернатор сообщил о сбитом над Суджей беспилотнике «Азова»

Днем 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в область проникла украинская диверсионная группа и в приграничном селе Новая Таволжанка идут бои. Через два часа после этого Минобороны заявило, что атака была отбита, а «противник рассеян и отошел». О раненных или пострадавших ни губернатор, ни военное ведомство не сообщало.

Гладков заявлял об обстрелах области минувшей ночью и в течение дня. Так, ночью под атаку попал Шебекинский и Волоконовский районы, днем в результате обстрела в центре города Шебекина пожар произошел на рынке. Накануне, 3 июня, по Шебекинскому городскому округу было выпущено в общей сложности свыше 500 снарядов, говорил губернатор. В Новой Таволжанке и в Безлюдовке погибли две женщины, еще двое пострадали.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Курская область Роман Старовойт беспилотники дроны
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