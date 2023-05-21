В Белгородской области дрон сбросил бомбу на администрацию села Головчино

Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино, горит крыша здания, сообщил Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, пожарные уже приступили к тушению огня

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Белгородской области, крыша здания загорелась, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ЧП в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы уже приступили к тушению огня.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. С весны 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В начале февраля Гладков сделал его бессрочным. Также в регионе введен средний уровень реагирования.

Ранее 21 марта Гладков рассказал об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной — села Тишанка и Новая Товолжанка. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Пострадавших нет.