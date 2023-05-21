В Белгородской области дрон сбросил бомбу на администрацию села Головчино

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 86,28 (-0,22) Инвестиции, 19 мая, 16:23 Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 79,91 (-0,13) Инвестиции, 19 мая, 16:23
Полиция назначила проверку конфликта с оператором k-pop-группы в Москве Общество, 00:27
Байден и республиканцы возобновят переговоры о потолке госдолга США Экономика, 00:24
МИД оценил сравнение Зеленским Хиросимы и Артемовска Политика, 00:01
Волевая победа «Спартака» в дерби с двумя удалениями. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Власти сообщили об отключении электроэнергии в Симферополе Политика, 21 мая, 23:59
Как региональные электрички обогнали московские по прибыли. Инфографика Экономика, 21 мая, 23:40
Рогов сообщил о работе ВКС России по складам с техникой военных Украины Политика, 21 мая, 23:34
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
В Белгородской области дрон сбросил бомбу на администрацию села Головчино Политика, 21 мая, 23:32
В Сицилии приостановили полеты самолетов после извержения Этны Общество, 21 мая, 23:23
Ципрас признал поражение на парламентских выборах в Греции Политика, 21 мая, 23:10
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 21 мая, 23:10
Эксперты призвали вакцинировать птиц во избежание пандемии Общество, 21 мая, 22:44
Байден счел передачу F-16 Украине «колоссальным риском» только для России Политика, 21 мая, 22:41
В Одессе сообщили о взрыве после объявления воздушной тревоги Политика, 21 мая, 22:40
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области дрон сбросил бомбу на администрацию села Головчино

Губернатор Гладков: дрон сбросил бомбу на администрацию села Головчино, начался пожар
Беспилотник сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино, горит крыша здания, сообщил Гладков. По его словам, пострадавших в результате инцидента нет, пожарные уже приступили к тушению огня
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Дрон сбросил взрывное устройство на здание администрации села Головчино Белгородской области, крыша здания загорелась, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ЧП в Грайворонском городском округе. Несколько минут назад с квадрокоптера на здание администрации сельского поселения села Головчино было сброшено взрывное устройство. Загорелась крыша. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал он.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы уже приступили к тушению огня.

После начала российской спецоперации на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. С весны 2022 года в Белгородской области действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В начале февраля Гладков сделал его бессрочным. Также в регионе введен средний уровень реагирования.

Ранее 21 марта Гладков рассказал об обстреле двух населенных пунктов на границе с Украиной — села Тишанка и Новая Товолжанка. В селе Тишанка поврежден офис семейного врача, посечена кровля и повреждены окна. А в Новой Товолжанке в двух частных домах посечены кровля, забор и фасад. Пострадавших нет.

Читайте на РБК Pro
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Как «взломанный сон» увеличит креативность в три раза
«Отрежьте себе пальцы»: чего пользователи вам не простят
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Белгородская область дроны беспилотники взрывное устройство Военная операция на Украине
Материалы по теме
Гладков сообщил о еще одном обстреле Белгородской области
Политика
Близ Белгорода сбили беспилотник
Политика
В Белгородской области обстреляли два приграничных села
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter