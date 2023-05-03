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Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

Пресс-секретарь Зеленского: Киев не имеет отношения к атаке беспилотников на Кремль
Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что в ночь на 3 мая два украинских беспилотника попытались атаковать кремлевскую резиденцию президента. Пресс-секретарь Зеленского отверг причастность Киева к атаке
Сергей Никифоров
Сергей Никифоров (Фото: Павел Багмут / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Киев не имеет никакого отношения к ночному удару беспилотников по Кремлю, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал он.

Никифоров назвал инцидент «очевидным нагнетанием ситуации перед 9 мая» и отметил, что это ожидаемый прием от российских властей.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter, что Киев ведет исключительно «оборонительную войну» и не наносит удары по объектам на территории России.

Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль
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Пресс-служба Кремля ранее сообщила об атаке двух украинских беспилотников по кремлевской резиденции президента России ночью 3 мая. Беспилотники были выведены из строя, вследствие падения и разлета осколков на территории Кремля нет пострадавших и материального ущерба, уточнили власти.

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В пресс-службе заявили, что оценивают эти действия как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». Во время атаки президент России Владимир Путин не пострадал, добавили там. «Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным», — заключили в Кремле.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил «РИА Новости», что Путина во время атаки беспилотников не было в Кремле.

Незадолго до сообщения о неудавшейся атаке мэр Москвы Сергей Собянин ввел запрет на запуск беспилотников в столице. Он объяснил, что это нужно «для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов». 

Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль
Киев отверг причастность к атаке беспилотников на Кремль

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский Кремль беспилотники Украина Военная операция на Украине
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