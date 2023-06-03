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Украина решила закупить 200 тыс. беспилотников для ВСУ

Власти Украины решили закупить для ВСУ до 200 тыс. беспилотников к концу года
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, ВСУ нужны «десятки тысяч» дронов в месяц. Россия ранее обвиняла Киев в использовании беспилотников для атак на Москву и приграничные регионы
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Украинские власти намерены закупить для вооруженных сил страны в этом году до 200 тыс. беспилотников различных модификаций, заявил CNN глава службы специальной связи и защиты информации (занимается закупкой дронов для ВСУ) Украины Юрий Щиголь.

«Нужны как дешевые, так и дорогие дроны. И дроны с разными видами связи. Чем больше у нас будет моделей, чем больше у нас будет каналов связи, тем эффективнее будет наша работа», — сказал он.

По словам Щиголя, серийным производством дронов на Украине занимается около 30 компаний. «Пока мы подписали контракты на покупку 2 тыс., и это только на несколько недель. Каждую неделю этот процесс расширяется», — добавил он.

Как отмечает CNN, за последние годы по всей Украине появились десятки компаний, занимающихся разработкой дронов. Телеканал рассказал о поездке корреспондента на полигон под Киевом, где в присутствии министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова производители беспилотников демонстрировали свои аппараты в рамках государственного тендера.

Федоров заявил, что после начала военной операции Украина оказалась в положении, когда у нее меньше танков, самолетов и ракет, но «переломным моментом», по его словам, стали беспилотники, которые дешевы и относительно просты в производстве. Как сообщил министр, Украине сейчас нужны «десятки тысяч» FPV-дронов (First Person View, аппараты, управляемые оператором удаленно) в месяц. CNN отмечает, что для снабжения ВСУ правительство приняло стимулирующие меры для производителей в части налогообложения и послабления ограничений на импорт.

Беспилотники ранее неоднократно использовались при атаках, в которых российские власти обвиняют Киев. В начале мая над Сенатским дворцом в Кремле взорвались два дрона, в конце того же месяца несколько беспилотников применялись при атаке на жилые здания в Москве. Дроны, в том числе со взрывчаткой, участвовали в атаках на Крым, Белгородскую, Курскую и Брянскую области. В более чем 20 регионах России на фоне этих событий запретили использование беспилотников. 

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