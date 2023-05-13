Богомаз сообщил об ударе беспилотника по заводу в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал консервный завод «Консервсушпрод» в Стародубе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

Упавший боеприпас повредил крышу здания. Пострадавших, по словам Богомаза, нет.

Завод «Консервсушпрод» специализируется на производстве консервов, сыров, молочной продукции, кетчупа, майонеза и других товаров. Также на сайте предприятия сказано, что завод производит консервы для военнослужащих.

Стародуб находится в 120 км к юго-западу от Брянска и в 34 км от границы с Черниговской областью Украины.

Власти российских регионов регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников с начала спецоперации на Украине. Под обстрел попадал и Стародуб — 11 мая дрон атаковал там административное здание. 3 февраля Богомаз сообщил о ракетном ударе по Стародубскому муниципальному округу. Тогда система ПВО сбила четыре ракеты, писал губернатор. Пострадавших в результате атаки не было.

В Брянской области бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности, а с прошлого октября — режим среднего реагирования.