Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 87 (-0,58) Инвестиции, 04 мая, 16:59 Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 78,61 (-0,69) Инвестиции, 04 мая, 16:59
В Петербурге прошел снег Общество, 09:44
В Краснодарском крае беспилотник второй раз за два дня атаковал НПЗ Политика, 09:35
США оценили потери из-за проблем с чипами при вторжении Китая на Тайвань Политика, 09:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:29
Китайский стартап-рынок перевернулся с ног на голову. Вот что изменилось Pro, 09:19
Российский вратарь побил 27-летний рекорд клуба НХЛ в Кубке Стэнли Спорт, 09:04
Да здравствует король: биография Карла III в 12 фотографиях Политика, 09:00 
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Небензя оценил перспективу переноса штаб-квартиры ООН из США Политика, 08:58
Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты Технологии и медиа, 08:45
Как раздувание зарплат стало одной из причин дефицита IT-кадров в России Pro, 08:42
В Крыму задержали подозреваемого в краже наград ветерана ВОВ Общество, 08:29
Глава СПЧ предложил вывести телеграм-каналы из «вольного поля» Технологии и медиа, 08:09
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд Pro, 08:00
МВД опровергло данные о перестрелке между грабителями и полицией в Москве Общество, 07:30
Технологии и медиа ,  
0 

Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты

«Коммерсантъ»: запрет на использование дронов может отбросить отрасль на пять лет назад
Запрет на полеты беспилотников действует уже почти в 50 российских регионах. Недополученная прибыль компаний в данной сфере, а также другие потери могут составить более 10 млрд руб., возможно и снижение темпов роста рынка
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Потери от запрета на полеты беспилотников в регионах России могут составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов. Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, например на строительных площадках или в сельском хозяйстве.

Если запрет продлится до конца года, то только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге отрасль потеряет до 1,5 млрд руб., пишет издание. Еще более 10 млрд руб. потерь придется на нестоличные регионы, отметил гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов.

Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев полагает, что рынку беспилотной авиации грозит снижение. Уже в прошлом году темп его роста по сравнению с 2021-м снизился и составил 11% против 23% годом ранее. В этом году, по оптимистичным оценкам, рост сохранится на уровне 2022 года, а по пессимистичному сценарию в случае тотального запрета упадет до уровня 2018 года. По мнению Бабинцева, решение о запрете беспилотников в столице может повлиять на другие регионы, где запрет еще не введен, по «эффекту домино».

Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты
Video

Гендиректор «Агримакс Аэро» Максим Чижов считает, что крупные потери понесут компании, работающие в сельском хозяйстве, — 2,4 млрд руб. По его подсчетам, недополученная выручка и убытки непосредственно хозяйств составят 900 млн руб., еще 300 млн руб. составят недополученная выручка и убытки разработчиков, 800 млн руб. — производителей беспилотников и 400 млн руб.— потери операторов и эксплуатантов дронов для сельского хозяйства.

Читайте на РБК Pro
Сколько можно заработать на сдаче в аренду жилья в Дубае. Изучаем районы
Деньги на скучном: как «Локо-Инвест» зарабатывает 30% годовых
Игры, квесты, книги: как мотивировать ребенка на уборку
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США

В Москве запрет ввели после того, как два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Пресс-служба президента Владимира Путина заявила, что оба аппарата были выведены из строя, Путина в Кремле в этот момент не было.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники потери
Материалы по теме
Как украинские военные сбили над Киевом свой же беспилотник. Видео
Политика
Еще два региона России запретили беспилотники
Политика
На краснодарском НПЗ во время атаки беспилотника произошли три взрыва
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter