Эксперты оценили потери отрасли беспилотников из-за запрета на полеты

«Коммерсантъ»: запрет на использование дронов может отбросить отрасль на пять лет назад

Запрет на полеты беспилотников действует уже почти в 50 российских регионах. Недополученная прибыль компаний в данной сфере, а также другие потери могут составить более 10 млрд руб., возможно и снижение темпов роста рынка

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Потери от запрета на полеты беспилотников в регионах России могут составить более 10 млрд руб., а рынок может откатиться на пять лет назад — к уровню 2018 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и экспертов.

К 4 мая запрет на использование беспилотников ввели около 50 российских регионов. Потери будут складываться из недополученной прибыли производителей и эксплуатантов дронов, продающих услуги в сфере аэрофотосъемки и мониторинга, например на строительных площадках или в сельском хозяйстве.

Если запрет продлится до конца года, то только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге отрасль потеряет до 1,5 млрд руб., пишет издание. Еще более 10 млрд руб. потерь придется на нестоличные регионы, отметил гендиректор «Флай Дрон» Никита Данилов.

Глава профильной ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев полагает, что рынку беспилотной авиации грозит снижение. Уже в прошлом году темп его роста по сравнению с 2021-м снизился и составил 11% против 23% годом ранее. В этом году, по оптимистичным оценкам, рост сохранится на уровне 2022 года, а по пессимистичному сценарию в случае тотального запрета упадет до уровня 2018 года. По мнению Бабинцева, решение о запрете беспилотников в столице может повлиять на другие регионы, где запрет еще не введен, по «эффекту домино».

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Гендиректор «Агримакс Аэро» Максим Чижов считает, что крупные потери понесут компании, работающие в сельском хозяйстве, — 2,4 млрд руб. По его подсчетам, недополученная выручка и убытки непосредственно хозяйств составят 900 млн руб., еще 300 млн руб. составят недополученная выручка и убытки разработчиков, 800 млн руб. — производителей беспилотников и 400 млн руб.— потери операторов и эксплуатантов дронов для сельского хозяйства.

В Москве запрет ввели после того, как два беспилотника пытались нанести удар по Кремлю. Пресс-служба президента Владимира Путина заявила, что оба аппарата были выведены из строя, Путина в Кремле в этот момент не было.