Какие регионы запретили использовать дроны и что грозит нарушителям

Запреты на беспилотники в целях безопасности регионы стали вводить еще в 2022 году. РБК разбирался, где действуют ограничения и что грозит их нарушителям

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Какие регионы ввели прямые запреты на использование беспилотников

К 5 июня запрет на использование беспилотников ввели 58 регионов. Большая часть регионов ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования — от максимального, военного положения (для новых регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) до уровня базовой готовности.

При этом запреты на беспилотники ввели регионы из разных категорий, в том числе из списка субъектов с базовым уровнем готовности — среди них, например, Мордовия и Приморский край.

В Пермском крае запрет установлен решением оперативного штаба по обеспечению базовой готовности, аналогично — в Челябинской области. В Орловской области решение оперштаба подразумевает полеты только при наличии специального разрешения областной администрации, сообщали местные СМИ.

В Свердловской области в конце января решили внедрить защиту от дронов (технические средства для их обнаружения) на предприятиях атомной промышленности, а в мае уже запретили запускать беспилотники в регионе.

В Ульяновской области указ губернатора устанавливает, что использовать беспилотники можно только по согласованию с оперативным штабом региона.

В Коми решили ввести запрет на использование беспилотников в границах зон 28 промышленных объектов, принадлежащих АО «Интер РАО — Электрогенерация», АО «Транснефть-Север» и ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В ДНР запрет на использование беспилотников ввели еще в августе 2022 года — до подписания договора о включении республики в состав России. В постановлении госкомитета обороны делалось исключение для дронов органов власти и силовых структур, а также для представителей СМИ. Также в августе запрет ввели в Крыму, тоже с оговоркой для органов власти.

Какие еще решения ограничивают использование беспилотников

Также в ряде регионов установлен временный режим ограничения на использование воздушного пространства. В главном центре ЕС ОрВД (Единая система организации воздушного движения) на запрос РБК ответили, что центр установил временный режим в границах, обусловленных координатами, указанными в представлении Минобороны, и ограничил использование воздушного пространства полностью или частично в воздушном пространстве Московского, Ростовского и Симферопольского региональных центров ЕС ОрВД, над следующими регионами:

Смоленская область;

Брянская область;

Калужская область;

Орловская область;

Тульская область;

Липецкая область;

Курская область;

Белгородская область;

Тамбовская область;

Воронежская область;

Волгоградская область;

Ростовская область;

Астраханская область;

Ставропольский край;

Краснодарский край;

Республика Адыгея;

Республика Калмыкия;

Республика Крым;

а также над новыми субъектами — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

В нескольких перечисленных в ответе ЕС ОрВД регионах действует желтый уровень террористической опасности, который предполагает повышенные меры контроля.

Что такое желтый уровень террористической опасности и где он действует В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края с 11 апреля 2022 года был введен желтый уровень террористической опасности. В конце апреля власти Краснодарского края отменили режим, аналогичное решение через месяц приняли в Воронежской области, в мае власти Крыма исключили из своего списка Ленинский район, а в августе — Керчь. 8 октября, после теракта на Крымском мосту, в Ленинском районе и Керчи снова ввели желтый уровень опасности. В тот же день режим объявили в Темрюкском районе Краснодарского края. Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными. Всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта, следует из классификации Национального антитеррористического комитета.

В Белгородской области в связи с уровнем опасности губернатор Вячеслав Гладков среди рекомендаций населению упоминал о необходимости обращаться в органы, если услышали звук беспилотника.

В Брянской области в сообщении о желтом уровне опасности упоминался запрет на полеты «всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров». В правительстве Брянской области в ответе на запрос РБК в феврале 2023 года отмечали, что запрет не распространяется на воздушные суда госавиации, а контроль за соблюдением правил осуществляют органы транспортной прокуратуры во взаимодействии с правоохранительными органами «через имеющиеся технические и оперативные возможности». 30 марта 2023 года появился указ губернатора о запрете использования беспилотников на территории региона.

В Курской области, где также установлен желтый уровень, «усиленные меры по защите и охране территории предполагают ограничение использования БПЛА в бытовых целях для обеспечения безопасности населения», отвечали РБК в пресс-службе правительства региона. В июле 2022 года губернатор Роман Старовойт рекомендовал жителям области не запускать беспилотники. Он добавил, что все подобные устройства принудительно сажают и проверяют, при этом часть из них приходит в негодность. В мае 2023 года губернатор сообщил, что оперштаб принял решение запретить использование беспилотников «из-за непрекращающихся провокаций с сопредельной территории».

В департаменте общественной безопасности Севастополя на запрос РБК ответили, что «в связи с проведением специальной военной операции по представлению Министерства обороны Российской Федерации установлен временный режим запрета использования воздушного пространства в Республике Крым, городе Севастополе и части акватории Черного моря».

В пресс-службе губернатора Кубани напомнили об ответственности за использование беспилотников: «Антитеррористическая комиссия Краснодарского края предупреждает, что при несанкционированных запусках беспилотных летательных аппаратов жителей и юридических лиц привлекут к установленной законом административной и иной ответственности, беспилотники будут принудительно приземлять».

Каких беспилотников касается запрет

Как правило, в региональных постановлениях отмечено, что запрет не распространяется на беспилотники, используемые органами власти и подведомственными организациями, органами местного самоуправления или по договору с ними. «Принятые органами местной власти указы приостанавливают предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на использование воздушного пространства населенного пункта всем беспилотным воздушным судам независимо от максимальной взлетной массы», — поясняет эксперт рынка НТИ «Аэронет», генеральный директор компании «Флай Дрон» Никита Данилов.

В ответе главного центра ЕС ОрВД также указывалось, что в ограничениях использования воздушного пространства речь идет в том числе о запуске «любых видов БВС» (беспилотных воздушных судов. — РБК). Такая деятельность в границах временного режима возможна только при наличии спецразрешения Национального центра управления обороной, подчеркнули в ЕС ОрВД.

Что грозит за нарушение запрета на использование беспилотников

Административные санкции за нарушение использования воздушного пространства описаны в ст. 11.4 КоАП (с оговоркой — если действие не содержит уголовно наказуемого деяния):

штраф за нарушение пользователем федеральных правил использования воздушного пространства предусмотрен для граждан в размере 20–50 тыс. руб., для должностных лиц — 100–150 тыс. руб., для юрлиц — 250–300 тыс. руб. (либо им могут назначить приостановку деятельности на срок до трех месяцев).

штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление подобной деятельности, предусмотрены для граждан в размере 30–50 тыс. руб., для должностных лиц — 50–100 тыс. руб., для юрлиц — 300–500 тыс. руб. (либо приостановка деятельности на срок до трех месяцев).

Правила использования воздушного пространства были закреплены постановлением правительства в 2010 году и предусматривают разрешительный и уведомительный порядок использования неба для разных классов зон.

В правительстве Брянской области, к примеру, на запрос РБК отметили, что за период с 24 февраля 2022 года по 15 февраля 2023 года было выявлено пять случаев нарушения, по всем из них были назначены штрафы.

Уголовная ответственность за использование воздушного пространства без разрешения (когда такое разрешение требуется по закону), описана в ст. 271.1 УК РФ. Если такие действия повлекли по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, предусмотрен тюремный срок до пяти лет, если повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц — срок до семи лет.

В главном центре ЕС ОрВД также отметили, что есть риски применения военными спецсредств к выявленным объектам нарушения режима ограничений, с учетом «особенностей причин установления временного режима».