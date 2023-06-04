На севере Крыма сбили дрон

Советник главы Крыма рассказал о сбитом на севере полуострова беспилотнике, из-за чего в нескольких домовладениях частного сектора «повредилось остекление»

В Джанкое на севере Крыма сбит дрон, в нескольких частных домах повреждены стекла, заявил в телеграм-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Все службы работают. Официальная информация — утром», — добавил он.

Джанкой в этом году уже атаковали беспилотники. В конце марта глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе систем ПВО, джанкойский мэр Игорь Ивин тогда уточнил, что повреждения получили частный дом и продуктовый магазин, осколочные ранения получил 33-летний мужчина. После этого в городе ввели ЧС муниципального уровня.

В начале июня дрон с камерой сбили в Севастополе, это сделал местный житель с помощью подручных средств, рассказал губернатор Михаил Развожаев. В пресс-службе уточнили РБК, что тот «бросил палку». «Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте. Благодарю всех жителей за бдительность», — написал губернатор.