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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Maan узнал о визите лидеров ХАМАС в Турцию для встречи с Эрдоганом

Maan: лидеры ХАМАС во главе с Ханией прибыли в Турцию для встречи с Эрдоганом
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Лидеры ХАМАС во главе с Исмаилом Ханией приехали в Турцию для встречи с Эрдоганом, пишет Maan. По его данным, это связано с его визитом в Иран. В октябре Анкара «вежливо попросила» Ханию покинуть страну
Исмаил Хания
Исмаил Хания (Фото: Mohammed Asad / Zuma / ТАСС)

Лидеры палестинского исламистского движения ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает агентство Maan со ссылкой на палестинские источники.

По их словам, поездка связана с недавним визитом Хании в Иран, где тот встретился с руководством страны и обсудил последние события в секторе Газа. Иран после нападения ХАМАС на Израиль утром 7 октября поддержал действия палестинского движения.

21 октября Эрдоган поговорил с Ханией по телефону, они обсуждали ситуацию в секторе Газа. В сообщении канцелярии турецкого президента говорилось, что Турция стремится обеспечить прекращение огня в регионе. Согласно заявлению, Эрдоган полагает, что «окончательное решение палестино-израильского вопроса не может быть достигнуто без создания независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме».

На следующий день после нападения ХАМАС на Израиль и начала ответных ударов по сектору Газа, 8 октября, Эрдоган предложил помощь в разрешении конфликта. Как писало агентство Al Monitor, Хания на момент атаки ХАМАС находился в Стамбуле, позже Турция «вежливо попросила» его вместе с окружением покинуть страну.

После того как атаки армии Израиля по сектору Газа усилились и власти страны объявили блокаду региона, турецкий президент заявил, что действия Израиля похожи на резню мирного населения. Позже он призвал Израиль «выйти из состояния безумия» и призвал жителей Турции выйти на «великий палестинский митинг».

На демонстрации, которая прошла в Стамбуле 28 октября, Эрдоган пообещал объявить Израиль военным преступником из-за действий в секторе Газа. Также он отменил запланированный визит в Израиль и заявил, что отказался от общения с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Эрдоган подчеркнул, что это не означает разрыва отношений Турции и Израиля.

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Власти Израиля в ответ отозвали дипломатов из Турции, миссия страны в ООН назвала его антисемитом и «змеей». Минбезопасности Израиля предложило Турции не только «поддерживать издалека», но и принять к себе «нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин».

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ХАМАС Турция Реджеп Тайип Эрдоган Исмаил Хания
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