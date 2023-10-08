Эрдоган предложил помощь в решении конфликта Израиля и Палестины

Мир на Ближнем Востоке возможен только при решении палестино-израильского конфликта, считает Эрдоган. В прошлом он заявлял, что поддерживает палестинцев в их противостоянии с израильтянами

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters)

Турция готова сделать все возможное, чтобы остановить палестино-израильский конфликт, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Мы полны решимости активизировать и продолжить дипломатические усилия, которые мы инициировали для восстановления мира», — сказал он.

Постоянный мир на Ближнем Востоке возможен только при окончательном решении палестино-израильской проблемы, считает Эрдоган. По его мнению, для этого необходимо создание независимого и географически интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Как считает президент Турции, нерешенность этого вопроса будет поводом для обострения ситуации, а напряженность приведет к еще большому кровопролитию, отметил Эрдоган. «Мы подчеркиваем, что следует избегать любых шагов, которые вызовут проблемы и усугубят их», — сказал турецкий лидер.

Палестинское исламистское движение ХАМАС начало военную операцию «Буря Аль-Аксы» против Израиля. Она сопровождалась ракетными ударами, вторжением боевиков в жилые районы на юге Израиля, а также захватом заложников.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал происходящее войной, в стране объявили ЧС и массовый призыв резервистов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ на действия ХАМАС наносила авиаудары по сектору Газе, а к вечеру того же дня объявила, что восстановила контроль над большинство населенных пунктов на юге страны.

В Израиле, по последним данным, погибли 600 человек, пострадали более двух тыс. В Газе число жертв достигло 370, ранены свыше 2,2 тыс.

Нетаньяху пообещал, что Израиль использует всю мощь, чтобы «уничтожить возможности ХАМАС» и «превратить в руины» «город зла», где находится палестинское движение. Жителей сектора Газа он призвал немедленно покинуть его. США и ЕС осудили нападение на Израиль и заявили о его праве на оборону. Россия призвала стороны конфликта к прекращению огня.

МИД Турции выразил озабоченность в связи с произошедшим и выступил за скорейшее восстановление спокойствия в регионе. «Мы подчеркиваем, что акты насилия и связанная с ними эскалация не принесут пользы никому, и призываем стороны действовать сдержанно и избегать импульсивных шагов», – отмечалось в заявлении ведомства.

Турция в прошлом неоднократно выступала с критикой в адрес Израиля. Эрдоган несколько раз называл эту страну «государством-террористом» и говорил, что Анкара поддерживает палестинцев в их конфликте с израильтянами.

Турецкий лидер придерживается позиции, что на основе параметров ООН и в рамках границ 1967 года столицей Палестины является Иерусалим, и выступает против пересмотра статуса последнего.

В 2022 году в отношениях Турции и Израиля произошло некоторое потепление. Так, в августе страны договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, в сентябре лидеры двух стран впервые с 2008 года провели личную встречу, а в ноябре Эрдоган позвонил Нетаньяху, который вновь стал премьер-министром, и договорился с ним начать новый этап в отношениях Турции и Израиля.