IRNA: Хаменеи встретился с одним из лидеров ХАМАС в Тегеране

Хаменеи встретился с одним из лидеров ХАМАС в Тегеране

Исмаил Хания и Али Хаменеи (Фото: leader.ir)

Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи встретился с председателем политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией в Тегеране, сообщает иранское агентство IRNA.

На встрече Хания представил доклад о последних событиях в Газе и на Западном Берегу.

Хаменеи в очередной раз заявил о поддержки Ираном ХАМАС и осудил действия Израиля. Иранский лидер также подчеркнул, что исламские страны и международные организации должны помогать палестинскому народу.

После начала войны ХАМАС с Израилем Иран в числе немногих стран выразил поддержку палестинской группировке. 14 октября иранский МИД предупредил Тель-Авив, что арабское сопротивление держит палец «на спусковом крючке». Палестино-израильская война может распространиться и на другие территории Ближнего Востока, пригрозили тогда власти Ирана.

29 октября, спустя несколько дней после начала наземной операции ЦАХАЛ, президент Ирана Ибрахим Раиси заявил о пересечении Израилем красной линии.

Позднее Али Хаменеи призвал ввести нефтяное эмбарго против Израиля. По словам лидера Ирана, исламские страны должны настаивать на «немедленном прекращении преступлений в секторе Газа» путем прекращения экспорта нефти и продовольствия в Израиль.