Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантов

Глава Чечни потребовал «не таким отвратительным образом» менять миграционное законодательство. Он обратил внимание на жесткие задержания и «остервенелые» меры против всех приезжих

Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Некоторые законодательные инициативы по ужесточению миграционной политики в России, «мягко говоря, разочаровывают», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко», — написал он в телеграм-канале.

Массовое выдворение иностранцев не решит проблему, да и возникла она не из-за них, продолжает Кадыров. По его мнению, нынешняя ситуация сложилась из-за «безалаберности» ответственных за это должностных лиц, которые вопреки своим обязанностям почти не контролировали ситуацию. Теперь же, уверен глава республики, «разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию» и следует хотя бы сейчас в результате грамотной политики построить правильную систему миграционного контроля, а не «подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран».

«Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями. Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?» — написал Кадыров.

Ужесточение миграционного законодательства в России последовало за мартовским терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». Тогда группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. Расследование продолжается, суд их виновными еще не признал. Ответственность взяла на себя ИГ («Исламское государство», запрещенная на территории России террористическая организация). Вскоре после теракта Кадыров заявил: «Отдельные лжепатриоты, далекие от государственной национальной политики и национальной безопасности, играют на чувствах людей и призывают к фашистским методам». Он пообещал «короткий разговор» тем, кто подстрекает к этническим чисткам.

По подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям, больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне. Сразу после теракта власти Таджикистана зафиксировали отток мигрантов из России из-за паники среди своих граждан, к концу лета отток продолжился. Душанбе призвал сограждан временно не посещать Россию без острой необходимости, а также отмечал: граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — заявил в октябре таджикистанский премьер Кохир Расулзода.

МИД России настаивает на законности всех мер российских пограничников и правоохранительных ведомств и подчеркивает: «Такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц».

В начале октября в Госдуму внесли пять миграционных законопроектов, их планируют принять в течение месяца. Они предусматривают признание незаконного нахождения в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; введение внесудебной блокировки сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточение наказания за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запрет посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

СК докладывал о росте преступлений со стороны мигрантов. По подсчетам ведомства, за восемь месяцев 2024 года они совершили свыше 26 тыс. преступлений, при этом почти втрое увеличилось число преступлений «нелегалов»: с 2880 до 8059.

В то же время директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова в февральском интервью РБК рассказала, что на долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России: в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества.