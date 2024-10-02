В Думу внесли пять законопроектов о миграции

Внесенные законопроекты ужесточают наказание за организацию незаконной миграции, вводят новую ответственность для юрлиц за подделку документов и позволяют блокировать сайты с незаконными услугами для мигрантов

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В Думу внесли пакет из пяти законопроектов, которые предлагают изменения в миграционной сфере — от ужесточения наказания за организацию незаконной миграции до запрета посредникам участвовать в приеме экзаменов на знание русского языка.

Ранее внесение законопроектов анонсировали председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер Ирина Яровая, которая возглавляет Комиссию Госдумы по вопросам миграционной политики.

Поправки в действующее законодательство, которые предложили депутаты, предусматривают, что организация незаконной миграции, совершенная организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением. Наказание за него предлагается ужесточить. Кроме того, само незаконное нахождение в России при совершении преступления будет считаться отягчающим обстоятельством.

Также будут установлены меры повышенной ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет мигрантов.

Помимо этого, авторы предложили ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, на которых предлагаются незаконные услуги для мигрантов, и запретить посредникам принимать участие в приеме экзамена на знание русского языка.

Незаконное нахождение в России — отягчающее обстоятельство при совершении преступления

Одним из законопроектов предлагается внести в ст. 63 УК, в которой прописаны отягчающие обстоятельства при совершении преступления, «совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации».

«Это означает, что в случае привлечения их к ответственности суд не сможет изменить категорию преступления на менее тяжкую», — пояснила Ирина Яровая в понедельник, 30 сентября, во время брифинга, посвященного проблемам миграции. По ее словам, суд сможет назначить полный срок наказания в том числе при наличии смягчающих обстоятельств. Суд также сможет назначить нелегалу реальный срок наказания в виде лишения свободы, даже если он совершил впервые преступления небольшой тяжести, такое как побои и другие, добавила она.

По словам Яровой, такая мера необходима «как абсолютно дисциплинирующий факт, создающий в целом в системе российского права недопущение совершения преступлений лицами, которые прибывают на территорию Российской Федерации незаконно».

Организация незаконной миграции — особо тяжкое преступление

Авторы законопроектов также предложили признавать организацию незаконной миграции особо тяжким преступлением в тех случаях, когда она совершается организованной группой и в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, рассказала на брифинге Яровая.

Внесенными законопроектами ужесточаются наказания, прописанные во всех частях ст. 322.1 УК «Организация незаконной миграции». Сейчас часть первая этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без него. В Госдуме предлагают устанавливать наказание в диапазоне от двух до пяти лет (то есть вводя нижнюю границу), а также добавляют штраф (до 500 тыс. руб.) и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, предлагается внести изменения и в часть вторую той же статьи. Сейчас по ней, если преступление было совершено группой лиц, либо в целях совершения преступления или с использованием служебного положения, то лишение свободы можно назначить на срок до семи лет, а также назначить штраф в размере до 500 тыс. руб.

Авторы законопроекта предлагают добавить новые квалифицирующие признаки: совершение преступления с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; использование поддельных документов; использование интернета.

Также в этой части статьи предлагается установить нижнюю границу возможного лишения свободы на уровне пяти лет и повысить верхнюю до десяти лет. Помимо этого, вводится возможность назначить штраф в размере до 1 млн руб. с лишением занимать определенные должности.

Кроме того, законопроектом в ст. 322.1 УК вводится часть третья — деяния, предусмотренные частью первой и второй, совершенные группой или в целях совершения или особо тяжкий преступлений в России. За это предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, штраф от 3 до 5 млн руб.

Как пояснила Яровая во время брифинга, сегодня наказание за организацию незаконной миграции может начинаться от двух месяцев (при верхнем пороге 7 лет), при этом суд имеет возможность применять условное осуждение. «Мы делаем невозможным впредь применение условных сроков», — поясняла она.

Вице-спикер Госдумы также отмечала, что в 2023 году за организацию незаконной миграции реальные сроки получили 166 людей из 879 осужденных. «То есть мы понимаем, что ничтожно мало. Причем четверть из них были приговорены на срок до года», — добавляла она.

По словам Яровой, в России в целом наблюдается рост организованной незаконной миграции. «За первое полугодие 2024 года выявлено почти в 1,5 раза больше фактов, чем за аналогичный период в прошлом году. Нужно сказать, что 879 лиц осуждены за организацию незаконной миграции и только 226 имели иностранное гражданство. То есть 665 лиц — это граждане России», — заявила она. Депутат назвала это «очень тревожной симптоматикой» и подчеркнула, что организация нелегальной миграции является «предательством интересов России и граждан России».

Ужесточение наказания за подделку документов, фиктивную регистрацию

Авторы законопроектов также предлагают повысить ответственность за подделку документов при организации незаконной миграции. Они планируют, в частности, внести изменения в ст. 19.23 КоАП и прописать там наказание за подделку документов, с помощью которых нарушаются правила въезда в Россию, правила миграционного учета, правила осуществления трудовой деятельности и так далее. Они предлагают выписывать штраф для юрлиц в размере от 5 до 10 млн руб. с конфискацией «орудий совершения» правонарушения. За повторное совершение правонарушений предусмотрен штраф от 10 до 60 млн руб. с конфискацией.

«Очень важно, что мы вводим новые виды административной ответственности для юридических лиц за подделку документов в целях незаконной миграции. <...> Штрафы должны быть соотносимы с тем характером преступлений, которые совершаются этими юридическими лицами», — поясняла Яровая.

По ее словам, предлагаемые санкции и меры ответственности направлены на то, чтобы сделать невыгодной организацию нелегальной миграции, подчеркнула она.

Помимо этого, законопроектами ужесточается наказание за фиктивную регистрацию и постановку на учет — за эти преступления можно будет давать до 5 лет лишения свободы. Для юрлиц также вводится запрет занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.

Вице-спикер заметила, что без участия граждан России фиктивная регистрация и легализация иностранцев невозможно. В 2023 году за фиктивную регистрацию было осуждено 8 307 лиц, из которых 8 224 — это граждане России, всего лишь 83 имели иностранное гражданство, привела она данные.

Внесудебная блокировка ресурсов с незаконными услугами для мигрантов

Еще одним законопроектом предлагается внести поправки в закон «Об информации», а точнее в статью, в которой прописаны основания для включения в реестр сайтов, которые содержат запрещенную информацию. К такой информации предлагается относить предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, а также о способах организации незаконной миграции.

Положения закона сейчас позволяют заблокировать ресурс с запрещенной информацией, если его владелец не удалит эти данные.

«Это очень важная мера, которая позволит отсечь форматы незаконного сопровождения легализации мигрантов, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории Российской Федерации», — комментировала Ирина Яровая.

Запрет посредникам принимать экзамены на знание русского языка

Еще одним законопроектом предлагается запретить посредникам участие в приеме экзамена на знание русского языка у мигрантов. Изменения вносятся в закон «О правовом положении иностранных граждан». В нем планируется прописать, что соответствующий сертификат могут выдавать только организации, включенные в перечень, установленный правительством. Таким организациям будет запрещено передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена или выдаче сертификатов.

«Требования о знании языка, об уважении традиций и культуры — это не формальное требование, а сущностное. Потому что это предполагает основу доброжелательного взаимодействия, поэтому такие подходы позволят нам отсечь тех, кто злоупотребляя правом, совершал неправомерные действия и фактически без проверки знаний выдавал документы», — поясняла Ирина Яровая.

Она напомнила, что число посредников при приеме экзамена уже сократилось — с 622 до 155. Весной в России запретили коммерческим структурам участвовать в проведении экзаменов для мигрантов.

Во вторник на заседании Госдума рассмотрела и одобрила еще два законопроекта, касающихся мигрантов. Так, во втором чтении был принят законопроект, лишающий иностранцев возможности получать легальный статус в России через фиктивные браки. Согласно его положениям, для того, чтобы получить разрешение на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке. иностранцу нужно прожить в браке с гражданином России минимум три года (в версии к первому чтению — два года). Вид на жительство в упрощенном порядке будет выдаваться тем, кто сможет в судебном порядке подтвердить факт совместного проживания с матерью и ребенком — гражданами России в течение не менее трех лет.

Еще один законопроект (его приняли в первом чтении) разрешает конфискацию денег и иного имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.