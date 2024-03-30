Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России после теракта

Граждане Таджикистана паникуют и хотят уехать из России, некоторые сообщают о притеснениях на бытовом уровне после теракта в «Крокусе», сообщило Минтруда республики. В Душанбе стали чаще сдавать билеты в Россию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

После теракта в «Крокус Сити Холле» начался отток трудовых мигрантов из России, сообщила ТАСС замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири.

«Много звонков очень. Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает», — сказала Нодири.

По мнению замминистра, отток прекратится, став временным явлением. Там призвали не поддаваться на провокационные заявления в интернете, которые сеют межнациональную рознь. Нодири при этом отметила, что есть случаи притеснения граждан Таджикистана «на бытовом уровне», а представительство таджикистанского Минтруда в России получало после теракта сообщения с угрозами.

Большинство (более 627 тыс. из 652 тыс. человек) трудовых мигрантов из Таджикистана едут на заработки в Россию.

Всего в России около 10 млн трудовых мигрантов, в рабочей силе сейчас существует потребность, говорил президент Владимир Путин. Он отмечал при этом, что не следует « в ущерб коренному населению России решать экономические проблемы и закрывать проблемы рынка труда».

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта: несколько вооруженных людей ворвались в здание, открыли стрельбу по людям и устроили поджог. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали свыше 550. В России подозреваемыми по делу проходят 12 человек, в том числе четверо непосредственных участников нападения. Все они оказались гражданами Таджикистана, имена непосредственных исполнителей — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. В салоне Renault, на которой передвигались подозреваемые в участии в теракте, нашли таджикистанские паспорта. Еще девятерых человек задержали в Таджикистане.

После теракта продажи авиабилетов из России в Таджикистан упали, сообщили «Азия-Плюс» в авиакомпании «Сомон Эйр». В S7 Аirlines отметили, что в основном билеты сдавали в первые дни после теракта, но вскоре ситуация выровнялась. «25 марта вернули 40 билетов, 26 марта — 30 билетов и 27 марта — 36 билетов. Безвозвратные билеты обменивали на рейсы на конец апреля. Сегодня уже все более-менее нормально, но покупка билетов снизилась на 30%», — рассказал изданию сотрудник одной из авиакомпаний.